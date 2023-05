Amici 2023, le pagelle: 10 a Isobel energia pura, 5 agli esclusi Aaron e Maddalena

È andata in onda ieri sera, sabato 6 maggio, la semifinale di Amici di Maria De Filippi. Manca soltanto una settimana e finalmente conosceremo il vincitore di questa edizione. Ad abbandonare il talent sono stati due allievi: la ballerina Maddalena (del team Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) ed il cantante Aaron (della squadra Zerbi – Celentano). Pertanto, ci aspetterà una finale a 4, che vedrà protagonisti i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Mattia e Isobel. Ormai è davvero difficile riuscire a trovare “difetti e imperfezioni" dal momento che i ragazzi sono arrivati alla fine del loro percorso e tutto si può dire, tranne che non siano dei veri e propri talenti. Anche nella serata di ieri, grandi esibizioni dinanzi ai professori e alla giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della semifinale

Concorrenti

Wax – voto 8

È lui a dare avvio ufficialmente alla gara con Tutta mia la città in cui Wax ha dimostrato di essere ancora una volta, un grande scrittore di barre. Sa farsi ascoltare: questa è la capacità di Wax. Ripropone il suo inedito sul beat realizzato da Dardust, Ballerine e guantoni, che sicuramente è uno dei suoi pezzi più forti. En e Xanax poteva essere un rischio, ma nulla poteva rovinare la bellissima dedica del cantante ad Angelina in cui è arrivata tutta la sincerità delle sue parole. Inutile dire che Anni ’70 sarà senz’altro uno di quei brani che ritroveremo spesso in radio e non solo. Genio e sregolatezza

Aaron – voto 5

Finalmente in Someone You Loved di Lewis Capaldi Aaron fa uscire la sua emotività. Tuttavia, sembra continuare a non convincere a pieno il nuovo inedito Visione led; Aaron ha decisamente pezzi più forti. In I Don’t Want to Miss a Thing forse la voglia di prendersi quella maglia del serale a tutti i costi gli ha giocato brutti scherzi; e così, ha spinto un po' troppo risultando a tratti esagerato. Anche nella canzone degli Stadio tende ad “esasperare” la sua vocalità. Universale è sicuramente il suo pezzo migliore, infatti, in un primo momento riesce a salvarsi dall’eliminazione; tuttavia – come per Maddalena – i posti sono soltanto 4 e quindi, anche per lui svanisce la possibilità della finale. Il troppo storpia; però, ha sicuramente tutte le carte in regole per un futuro all’insegna del successo.

Angelina – voto 8.5

Finalmente l’abbiamo vista al piano – con cui già aveva dimostrato grande abilità durante il pomeridiano – in un’esibizione che ha reso clamorosamente giustizia alla sua splendida voce, ma che ha lasciato spazio anche a tanta emozione. Si mette in gioco con una canzone più recente, Acqua Tonica, in cui dimostra la sua versatilità (d’altronde, come sottolinea il giudice Michele Bravi, il pop e lo stile urban sembrano essere pienamente nelle sue corde). A conferma di questo, canta Tammurriata nera, un pezzo in dialetto napoletano che mette in luce l’ennesima sfumatura della cantante. Alla fine il suo singolo Ci pensiamo domani non può che mandarla dritta alla finale dato che, chiunque – in studio e a casa – già la canticchia. Coinvolgente.

Maddalena – voto 5

Poco convincente nel guanto di sfida di hip hop; non era nel suo stile e questo purtroppo si è visto. Ritorna ad esibirsi sulle note di Un Briciolo Di Allegria nel quale sembra essere più a suo agio anche se, non porta il punto a casa. In GOSSIP mette in mostra grinta e dinamicità, ma contro Angelina non c’è stato nulla da fare. Alla fine è lei la prima a dover dire addio al sogno di partecipare alla finale di domenica prossima; forse, non poteva andare altrimenti a giudicare dagli altri allievi rimasti in gara e dal numero di posti disponibili. Ad ogni modo, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Maddalena nella vita farà la ballerina.

Isobel – voto 10

Nella sua prima esibizione della serata, ha ballato sulle note di Singin' in the Rain; il vero dilemma quando balla Isobel è cercare di trovarle un difetto. E non si può fare altro se non dare ragione alla maestra Celentano che, vedendola esibire, esclama: “Meravigliosa”. Nothing Compares 2 U conferma la sua potenza e il suo essere magnetica. Nel guanto di sfida di hip hop, Isobel esce dal suo stile, ma questo non basta a frenare il suo inarrestabile talento. Talento che torna a brillare nella coreografia che le ha consentito l’accesso diretto – e per prima – alla finale. Energia pura.

Mattia - voto 9

Il ballerino è la vera scoperta del serale perché nel corso del pomeridiano eravamo abituati ad un Mattia mai al cento per cento; l’impressione era sempre la stessa: il potenziale c'era, ma mancava qualcosa. Nel jive energico e frizzante. Nella sua versione migliore – quella “spagnoleggiante” – lo vediamo esibirsi con Zorongo in cui è un piacere vedere il ballerino che affronta con sicurezza lo sguardo dei giudici e del pubblico, senza timore, rispetto all’imbarazzo che lo frenava nella prima fase del programma. Imbarazzo che sembra essere ormai un ricordo lontano nella performance di 9 settimane e ½. Con Judas si prende tutto e tutti e così, vola dritto verso la maglia del serale. Sbalorditivo.

Professori

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi – voto 5

Nemmeno la semifinale ha fermato la maestra dallo scontrarsi con Emanuel sull’argomento ormai più che trattato di questa edizione: “Maddalena”. Rudy non riesce a portare in finale il suo allievo Aaron, a differenza della maestra Celentano che ha visto correre la sua Isobel per prima – e senza molti dubbi – verso la maglia d’oro. Un duro colpo per Zerbi, dal momento che spesso, nelle precedenti edizioni, a trionfare è stato proprio uno dei suoi ragazzi; forse la differenza tra Aaron e Wax - che ha sempre provato a sottolineare mettendoli uno contro l’altro - non ha giocato a suo favore.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo – voto 8

“Falla alla tua vita la terapia” tuona Emanuel contro Alessandra Celentano che poi non si trattiene dal dirle che dovrebbe cambiare lavoro; ancora una volta, il coreografo è stato protagonista della serata. Lodevole il gesto di Lorella di manifestare in pubblico – nonostante l’appartenenza ad una squadra diversa – la grande ammirazione per Isobel. Unici nel guanto di sfida sulle note di Brividi che ha mostrato, mai come questa volta, la loro estrema complicità.

Arisa e Raimondo Todaro - voto 7

La coppia si è sottratta alle diatribe della puntata, ma è comunque l’unica che riesce a portare entrambi gli allievi rimasti alla conquista della maglia per la finale. Todaro ha puntato sul cavallo vincente e anche Arisa, sin dall'inizio del programma, ha scelto e sostenuto a tutti i costi Wax, quando probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. Poi, Arisa ci presenta il suo nuovo singolo Non vado via che ci ricorda quanto la sua voce sia una delle più belle nel panorama della musica italiana.

Giuria

Cristiano Malgioglio – voto 7

Questa sera abbiamo visto un Malgioglio in una versione inedita; infatti, si è esibito sulle note di Ancora ancora ancora di Mina – di cui peraltro è autore – abbandonando per un attimo il Cristiano più divertente e ironico. La leggerezza di Malgioglio ritorna nel corso della serata in cui sottolinea quanto dopo l’esibizione di Mattia la sua pressione sia schizzata alle stelle. In ogni caso, la sua cultura musicale è un plus importante per il programma.

Michele Bravi – voto 7

Apre la serata con una meravigliosa esibizione sulle note di Ancora ancora ancora di Mina incantando il pubblico in studio e a casa; settimana dopo settimana il cantante dimostra di essere un talento su cui bisognerebbe puntare di più nel mercato discografico italiano. Anche nel ruolo di giudice sempre più una conferma: dolcezza, competenza ed eleganza sono le parole per descrivere Michele Bravi.

Giuseppe Giofrè – voto 7

Questa volta prende più posizione nella querelle Isobel – Maddalena e, senza pensarci troppo, sottolinea l’evidente differenza. Continua a stuzzicare l’inarrestabile “enciclopedia” Malgioglio e si lascia andare ad uno splendido complimento nei confronti di Mattia, definendolo il miglior latinista passato all’interno del talent. L’emozione che emerge quando vede correre gli allievi verso la maglia della finale, ci ricorda che il giudice oltre ad essere uno straordinario talento è anche una bella persona.

Pochi dubbi sull’ennesimo trionfo del serale di Amici in termini di ascolti che ha registrato il 27% di share, vincendo lo scontro con la rete ammiraglia della tv nazionale.