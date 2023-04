Amici 2023, le pagelle: Wax in ripresa (voto 7), bene Cricca (voto 8)

È andato in onda ieri sera, sabato 8 aprile, il quarto appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi che, esattamente come la scorsa puntata, ha visto soltanto un eliminato. Questa volta a dover abbandonare il programma è stato il ballerino della squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro, Alessio Cavaliere. A questo punto, i ragazzi rimasti all’interno della scuola sono in nove. Come di consueto, i giovani talenti si sono esibiti, sfidandosi l’uno contro l’altro, con performance di ballo e di canto dinanzi ai loro coach, questi ultimi protagonisti anche del guanto di sfida tra i professori. A giudicare tutte le esibizioni degli allievi la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della quarta serata.

Concorrenti

Ramon – voto 6.5

La sua prima esibizione della serata lo vede in coppia con un passo a due insieme ad Isobel; diciamo che, forse, la performance non non ha reso giustizia al talento di Ramon che appare impreciso rispetto a quanto ci ha abituati, salvo poi rifarsi decisamente nel pezzo di neoclassico. Nonostante questo, in nessuna delle due occasioni, riesce a portare il punto alla squadra. Può fare di più.

Wax – voto 7

Si esibisce con una versione del tutto inedita del brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, e riesce a colpire il pubblico in studio e la giuria; quindi, meglio rispetto alla scorsa puntata e lo stesso giudice Michele Bravi sottolinea di avere ritrovato il Wax che sembrava aver perso la bussola la settimana scorsa. Al ballottaggio porta La fine di Nesli, decide di non scrivere le barre e fa la scelta giusta: a volte, senza bisogno di dover per forza strafare si riesce ad essere maggiormente d’impatto; in questo pezzo ci è riuscito, salvandosi per primo dallo scontro finale. Nel guanto di sfida lanciato da Rudy contro Aaron in Se bruciasse la città, nonostante non si aggiudichi il punto, fa una buona performance senza esagerare. Poi arriva Nuovo Range di Rkomi, Wax è nel suo stile e va anche da Rudy intonando: "Non sono un cantante, stono spesso". Alla fine canta l’inedito con cui l’abbiamo conosciuto, Turista per sempre, salvandosi dall’eliminazione. In ripresa.

Aaron – voto 6.5

Meno protagonista del solito a causa delle dinamiche della puntata: nella prima esibizione porta sul palco Somebody To Love di Freddie Mercury e, anche se la scelta del pezzo inizialmente poteva sembrare azzardata, alla fine si è rivelata giusta; il cantante ha dimostrato la sua potenza vocale tanto da ottenere anche la standing ovation del pubblico. Bene anche nel guanto di sfida lanciato dal suo prof Rudy Zerbi, con il brano Se bruciasse la città fa il suo e porta il punto a casa. Una conferma.

Federica - voto 7

Questa sera protagonista di due belle performance, anche se la fortuna non è stata dalla sua parte e ha perso il punto entrambe le volte: prima andando contro il duetto di Angelina e Cricca sulle note di Céline Dion e poi contro Isobel. Tuttavia, il brano di Noemi Sono solo parole la vede intensa in una performance in cui si concede maggiormente al pubblico rispetto al solito e, inoltre, sembra essere anche a suo agio nello spazio in cui si muove con disinvoltura accompagnata da una meravigliosa esibizione del professionista Sebastian. Anche in Creep ha dimostrato maggiore consapevolezza rispetto alle puntate precedenti. Sfortunata, ma in crescita.

Angelina - voto 8.5

Apre la prima manche con un pezzo difficilissimo di Lady Gaga, I’ll Never Love Again, dal film A Star Is Born. Che dire, scelta del brano non fu mai più azzeccata per Angelina: con un inizio struggente, grazie all’aiuto della sola voce, arriva dritta al cuore e fa percepire esattamente tutta l’emozione che ha dentro. Solo brividi. Con Banane e Lamponi stupisce ancora di più. Forse, appena annunciato il titolo del brano che avrebbe dovuto interpretare, qualcuno si è chiesto se questo potesse essere il pezzo giusto per la cantante; eppure è riuscita ad entrare bene nella canzone, nonostante si trattasse di un pezzo di trent’anni fa. Così, regalandoci una versione fresca e inedita, porta il punto a casa. Un’altra grande interpretazione della serata è Crudelia di Marracash che lascia un silenzio assordante in studio quando recita la parte finale del brano in cui racconta in modo credibile e diretto un dolore che anche il pubblico a casa percepisce. Addirittura meglio del solito.

Isobel – voto 9

Inutile dirlo ormai, lei è un talento indiscusso. Quando balla l’energia che emana arriva tutta. In una versione spagnoleggiante con La Isla Bonita, porta in scena la sua forza e la sua grinta e ti fa quasi venire voglia di alzarti a ballare insieme a lei. Una conferma anche sulle note di Quando nasce un'amore di Anna Oxa, che l’hanno vista esibirsi in una coreografia più dolce ed emotiva rispetto a quelle in cui si cimenta di solito e questa volta, addirittura, la sua esibizione fa venire voglia ad uno dei giudici, Giuseppe Giofrè, di alzarsi e ballare. Un diamante prezioso.

Mattia - voto 8

Esattamente come la puntata scorsa è il primo ad aprire la gara in un passo a due con Benedetta. “La loro chimica di settimana in settimana migliora sempre di più” dice Todaro a proposito della coppia, ed effettivamente come potere dargli torto. Tuttavia, non riesce a portare il punto al team Tod-Arisa perché di fronte ha un Angelina che con un pezzo di Lady Gaga risulta imbattibile. Mattia, però, sta crescendo davvero tanto e lo sta dimostrando sul palco del serale ad ogni puntata. Anche nel mix al primo ballottaggio conferma la sua crescita all’interno del talent. Tra i ballerini della scuola sembra quello cresciuto di più e questo emerge nell’ultima esibizione dello scontro decisivo dove la tecnica si sposa con una personalità maggiormente evidente rispetto alla prima fase del programma; forse le “sgridate” e le lezioni della maestra Celentano gli sono servite davvero tanto per stimolarlo. Sempre più sul pezzo.

Alessio – voto 8

Si esibisce direttamente nel corso del primo ballottaggio ed esprime tutta la sua energia e gioia di danzare. Nello scontro finale sembra ballare quasi consapevole che potrebbero essere le ultime esibizioni e si gode semplicemente il momento lasciandosi andare e prendendosi il palco, oltre che il consenso del pubblico. Infatti, alla fine, i giudici decidono che a dovere abbandonare il programma sia proprio lui che, con grande educazione come ha sempre dimostrato sin dal suo ingresso nella scuola, una volta venuto a conoscenza del verdetto per prima cosa esclama: “Marì, grazie per tutto” e poi rivolgendosi ai compagni ha aggiunto: “Volevo ringraziarvi tutti perché è da quando sono entrato qui che non mi avete mai fatto sentire a disagio e mi avete fatto sentire sempre uno di voi. Mi raccomando spingete sempre oltre ogni difficoltà e vivete le cose come le avete sempre vissute”. Ne risentiremo parlare.

Maddalena voto - 7.5

Anche Maddalena, come Mattia, è tra i ballerini che ha fatto una grande crescita all’interno della scuola. Il palco del serale sembra averle dato una consapevolezza maggiore e la sta valorizzando ulteriormente rispetto al pomeridiano. Nelle due esibizioni di ieri sera, la prima sulle note di Per un’ora d’amore, e l’altra su quelle di Dolcenera di De André, è emerso il miglioramento della ballerina sia nel movimento che nell’interpretazione. Desiderosa di emergere.

Cricca – voto 8

Si cimenta nella prima esibizione con un pezzo di Adele non di certo facile, Easy on Me, ma ogni volta che sale sul palco è confermata la sua dolcezza e la sua preparazione vocale che trova riscontro nel duetto con Angelina in My Heart Will Go On. Insieme rischiano con un colosso della musica internazionale conosciuto da tutti, un pericolo che entrambi hanno saputo avallare con estrema dimestichezza e così, non potevano non far vincere la prima manche al team Cucca-Lo. Due voci che si sposano perfettamente insieme; è vero che si tratta di un duetto, ma non si può escludere che a dispetto di quanto dica Arisa, Cricca abbia fatto una bella esibizione. In Talking to the Moon di Bruno Mars, nonostante il dispiacere per la discussione avvenuta poco prima della sua performance tra il team Todaro- Arisa e Lorella Cuccarini- Emanuel Lo a proposito del duetto, risponde bene ad Arisa anche se non riesce a portare il punto a casa contro Isobel. In netto miglioramento.

Professori

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi – voto 6

Geniale l’avere inscenato il siparietto televisivo del furto della gallina che stempera gli animi a seguito della prima manche, ma ancora continuano con il siparietto che andrà avanti fino alla fine, ormai li conosciamo. Nonostante lo screzio tra Rudy e Arisa per il guanto di sfida tra Wax e Aaron, Zerbi e la Celentano hanno mantenuto un profilo più misurato rispetto al solito. Apprezzabile la disponibilità a mettersi in gioco della maestra nell'accettare l’invito a ballare da parte del giudice Giuseppe Giofrè.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo – voto 8

Emanuel e Lorella insieme sono una bella scoperta. Difendono a spada tratta i propri allievi. Con molta onestà e schiettezza Lorella, nel corso della diatriba con Arisa che la rimprovera di avere schierato un duetto contro un singolo, ribadisce che si tratta di una gara e che bisogna fare delle mosse strategiche per vincere. Discussione chiusa dalle parole di Emanuel Lo che, stufo delle insinuazioni del team Tod-Arisa, ha esclamato: “Questo è il nostro momento, e il nostro momento ce lo giochiamo come ci pare”.

Arisa e Raimondo Todaro - voto 6.5

Sicuramente più protagonisti del solito, in particolare Arisa che ieri sera ha mostrato tutta la sua disapprovazione riguardo le scelte dei Cucca-Lo. Tuttavia, nonostante l’abbia negato più volte, quando si tratta di Cricca fa presto ad esplodere. Bravissimi nel guanto di sfida tra i prof con la splendida voce della cantante e l’emozionante passo a due di Todaro e la moglie Francesca Tocca.

Giuria

Cristiano Malgioglio – voto 7

Anche ieri sera abbiamo visto un Cristiano Malgioglio sempre più pronto a “fare una carezza” ai ragazzi in gara. Divertente la querelle con Giuseppe Giofrè su Rita Moreno, ormai i due sembrano essere una coppia che scoppia.

Michele Bravi – voto 7.5

È stato spesso l’ago della bilancia della serata, ma come ormai ci ha abituati non è mai fuori luogo e con ironia da del “paracul***o” a Rudy, poi con molta educazione sottolinea l’errore di Zerbi nel considerare il brano Se bruciasse la città un pezzo che cantano anche i sassi. Portavoce anche della scelta dei tre giudici di mandare al ballottaggio finale Angelina piuttosto che Maddalena.

Giuseppe Giofrè – voto 7

Una bella scoperta per il talent che lo vede schietto, sincero e senza peli sulla lingua. Sempre più complice insieme a Malgioglio di sketch simpatici che stemperano le tensioni della puntata. Carina anche la scelta di invitare la Celentano a ballare sulle note de La Isla Bonita.

Ancora una volta vincitrice assoluta della serata la conduttrice Maria De Filippi che cresce ancora con il 27.1% di share, surclassando il programma competitor della rete ammiraglia della tv nazionale, condotto da Milly Carlucci, Il cantante mascherato.