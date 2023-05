Amici 2023: tutti i premi per gli allievi

Mattia Zenzola è il vincitore ufficiale di Amici di Maria de Filippi, ma la più premiata è Angelina Mango. Il ballerino, che lo scorso anno fu costretto a lasciare Amici per colpa di un infortunio, si è preso la sua rivincita alzando la coppa del talent (e portando a casa il premio di 150mila euro in gettoni d'oro), superando prima Isobel nel circuito di ballo e poi la favorita Angelina nella sifda finale. Il trofeo di Amici non è stato, però, l'unico riconoscimento assegnato nel corso della finale.

Il premio della critica

Il premio della critica è stato assegnato nella seconda parte della serata. A esprimere la propria preferenza tra i quattro talenti giunti in finale sono stati i giornalisti della giuria composta da testate web, televisive e musicali. Il premio è stato assegnato a Angelina Mango, alla quale sono bastati tredici voti contro uno solo a Isobel, per conquistare il premio della critica targato Tim e un premio in gettoni d'oro pari a 50mila euro. A consegnare il trofeo alla cantante è stato il direttore artistico Stephane Jarny e il ringraziamento di Angelina è stato emozionante: " Per me questo premio vale tantissimo, è il risultato di tanto lavoro, impegno e amore ".

Gli altri premi in palio

Poco prima dell'annuncio del vincitore di Amici, Maria De Filippi ha chiamato a raccolta i quattro allievi per consegnare gli altri riconoscimenti, a cominciare dal premio Tim, sponsor ufficiale del programma. A conquistarlo è stata Isobel, l'allieva che meglio ha rappresentato lo spirito dell'azienda nel corso dei lunghi mesi trascorsi nella scuola. Alla ballerina australiana, oltre al premio, sono andati 30mila euro in gettoni d'oro. Il premio Oreo è stato invece vinto da Wax. Il giovane artista seguito da Arisa e Todaro si è portato a casa il riconoscimento e 20mila euro in gettoni d’oro per l'impegno, il divertimento e l'unicità dimostrata nel corso dell' anno.

Mentre Isobel e Mattia hanno ricevuto alcune proposte di lavoro da importanti compagnie di ballo sparse in tutto il mondo, Angelina Mango si è aggiudicata anche il premio nella categoria non vincente - canto - come miglior performer e il premio radiofonico, che per l'occasione le è stato consegnato da sei tra i più popolari conduttori radiofonici intervenuti in studio tra i quali Pippo Pelo, Paoletta e Alan Palmieri. Il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro è stato inoltre assegnato dalla produzione a tutti e quattro i finalisti. Una sorta di buon augurio per spiccare il volo nel mondo dello spettacolo.

