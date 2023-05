Amici 2023: il vincitore è il ballerino di latino Mattia Zenzola

Cala ufficialmente il sipario sulla 22esima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi che, dopo nove lunghi mesi, ha visto alzare la coppa al cielo al ballerino Mattia Zenzola (allievo di Raimondo Todaro); per la categoria canto, invece, a trionfare è stata Angelina Mango (allieva di Lorella Cuccarini). A decretare i vincitori nella puntata di ieri sera è stato soltanto il pubblico attraverso il televoto.

I primi minuti della finale

La serata è partita subito cercando di stemperare gli animi, con il tentativo di “accantonare” per un momento l’argomento “finale”; dunque, riflettori accesi sulla maestra Celentano e sulla sua castità prolungata. Subito dopo, si torna seri e prende avvio ufficialmente la gara a seguito dell’esibizione dei tre giudici, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Così, appare la coppa del vincitore della 22esima edizione di Amici; a consegnarla il cantante che ha trionfato lo scorso anno, Luigi Strangis, il quale ha fatto un grande in bocca al lupo ai 4 finalisti, Wax, Angelina, Mattia e Isobel.

Lo scontro tra i ballerini

La puntata ha preso avvio con il circuito del ballo che ha visto Mattia contro Isobel sfidarsi su 4 coreografie; il vincitore sarebbe andato diritto alla finalissima. Prima di conoscere l’esito del televoto, la padrona di casa ha rivolto loro parole di conforto e gratitudine oltre a ribadire quanto i due siano entrambi dei grandi talenti. A dimostrazione di questo, infatti, ad Isobel è stato offerto un contratto di due anni con l’agenzia AMCK Dance e ancora, un invito a partecipare alle selezioni finali del musical Chicago per uno dei ruoli principali e alla fine – come se non bastasse – un contratto di sei mesi per il musical Chorus Line che farà il giro dei teatri più importanti della Spagna. Anche per Mattia grandi sorprese: con un video registrato direttamente dal Teatro alla Scala, l’étoile Roberto Bolle lo ha invitato a partecipare alla nuova edizione di OnDance direttamente da Piazza del Duomo a Milano e, inoltre, anche per lui un contratto per il musical Burn the Floor. Così, i due - stretti in un abbraccio - hanno scoperto che a vincere la categoria del ballo è stato il ballerino di latino Mattia.

Lo scontro tra i cantanti

Una volta terminato il circuito del ballo, è stata la volta del circuito di canto che ha visto scontrarsi Angelina e Wax con 4 esibizioni che hanno catturato tutti. I due cantanti – a differenza dei ballerini a cui sono stati offerti diversi contratti di lavoro – hanno potuto mostrare con grande orgoglio i propri cd che usciranno nei prossimi giorni. Tra Angelina e Wax ad andare all’ultimo scontro per aggiudicarsi la vittoria assoluta è stata la cantante Angelina Mango.

La finalissima

Dopo l’apertura dell’ultimo televoto che avrebbe decretato il vincitore di Amici 22 è iniziato il round finale che ha visto sfidarsi Mattia e Angelina. A seguito di una carrellata di esibizioni di canto e di ballo è finalmente arrivato il momento di annunciare il vincitore del talent sulle di note di We Are the Champions dei Queen: “Amici è vinto da Mattia”. A quest’ultimo, infatti, è andato un montepremi dal valore di 150 mila euro; Angelina in qualità di vincitrice della categoria canto ha ottenuto, invece, 50 mila euro in gettoni d’oro.

I riconoscimenti della serata

Ad aggiudicarsi il premio della critica dal valore di 50 mila euro, consegnato dal direttore artistico della trasmissione, Stéphane Jarny, è stata la cantante Angelina Mango, a cui è spettato anche il premio delle Radio. Il premio Tim pari a 30 mila euro è andato, invece, ad Isobel. A Wax è stato consegnato il premio Oreo con un valore pari a 20 mila euro. Infine, Marlù ha premiato ciascun finalista con un premio pari a 7 mila euro.