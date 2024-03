Amici 2024: anticipazioni, eliminati ed ospiti della prima serata

Manca sempre meno alla prima puntata del serale di Amici, in onda domani sera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Il talent show più longevo d’Italia, che vede alla conduzione Maria De Filippi, vedrà sfidarsi i 15 allievi che hanno ottenuto l’accesso al serale suddivisi in tre squadre. Stando alle anticipazioni, saranno due i ragazzi che dovranno lasciare il programma.

Le tre manche, l’eliminato della prima sfida ed il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

Nella prima puntata si sfideranno le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Anna Pettinelli e Cuccarini- Emanuel Lo.

Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Zerbi-Celentano e quelli di Todaro-Pettinelli. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi dei PettiMondo o Todarelli e al ballottaggio sono finiti il cantante Ayle e i ballerini Gaia e Giovanni. A quanto pare, la giuria ha deciso di eliminare definitivamente il cantante toscano Ayle.

Nella seconda manche, ancora una volta, a scendere in campo sono stati i ragazzi della squadra Zerbi-Cele contro gli allievi dei Cucca-Lo. Gli allievi di Rudy e Alessandra sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio il ballerino Kumo ed i cantanti Mida e Sarah. Se, però, i due cantanti sono stati salvati dai giudici, Kumo è finito direttamente allo scontro finale con uno degli allievi della squadra perdente della terza manche.

Nella terza manche, per l’appunto, il team Zerbi-Cele ha deciso di passare il boccino e così, una volta riaperte le buste, a prendere in mano la gara sono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che hanno deciso di sfidare Anna e Raimondo. Ad essere sconfitti sono stati la Pettinelli e Todaro e al ballottaggio sono andate le cantanti Lil Jolie e Martina e la ballerina Gaia. La giuria, composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè ha indicato Lil Jolie per il duello finale con il ballerino Kumo. Tuttavia, il nome del secondo allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di domani sera.

Il guanto di sfida dei prof

Uno dei momenti più attesi della serata è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori. Zerbi e Celentano, come sempre, hanno divertito tutti esibendosi con una performance a tema Barbie; la Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato sulle note de La Febbre del sabato sera ed Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti in Rocket Man.

Gli ospiti della prima puntata

Secondo le anticipazioni a regalare un momento di spensieratezza nella puntata di domani sera saranno la Signora Coriandoli, Enzino Iacchetti e Giobbe Covatta che, come spesso accade con gli ospiti della serata, intratterranno il pubblico ed i giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Inoltre, prevista anche l’attrice Giusy Buscemi che presenterà la nuova fiction Mediaset, in partenza da mercoledì 27 marzo su Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania.

Insomma, che lo show abbia inizio.