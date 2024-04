Amici 2024: anticipazioni, eliminati ed ospiti della sesta serata

Mancano pochissime ore per una nuova puntata del serale di Amici. Questa sera, sabato 27 aprile, dalle ore 21.20, su Canale 5, andrà in onda il sesto appuntamento con il talent show condotto e ideato da Maria De Filippi. A sfidarsi saranno gli otto allievi rimasti in gara suddivisi in tre squadre. La settimana scorsa a lasciare il programma, tra le lacrime, sono state la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia (sostituita nel corso delle prove della serata per l'infortunio al ginocchio da Aurora). Stando alle anticipazioni, anche per questa sesta puntata sarà soltanto un allievo ad essere eliminato.

Le tre manche e il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

Nella sesta puntata si sfideranno ancora una volta le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Pettinelli e Cuccarini-Emanuel Lo.

Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e quelli di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi dei Zerbi-Cele e al ballottaggio sono finiti il cantante Holden e i ballerini Marisol e Dustin. La giuria ha deciso di mandare direttamente al ballottaggio finale per l’eliminazione Holden.

Nella seconda manche, i Cucca-Lo hanno scelto di far scendere in campo, ancora una volta, i ragazzi della squadra Zerbi-Cele. Gli allievi di Rudy e Alessandra sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio la ballerina Sofia e la cantante Sarah. Se, però, Sarah è stata salvata dai giudici, Sofia è finita direttamente allo scontro finale con Holden e uno degli allievi della squadra perdente della terza manche.

Nella terza manche, per l’appunto, il team Zerbi-Cele ha deciso di sfidare Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Ad essere sconfitti sono stati i Petti-Mondo e al ballottaggio per il duello finale con Sofia e Holden è andata Martina. Holden è stato salvato per primo e, dunque, una tra Sofia e Martina dovrà lasciare la scuola. Tuttavia, il nome dell’allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di questa sera.

Il guanto di sfida dei professori

Uno dei momenti più attesi della serata è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori. Zerbi e Celentano, come sempre, hanno divertito tutti esibendosi in una performance in cui la maestra Alessandra Celentano era travestita da Samantha e Rudy da Frankenstein e Dracula; i Cucca-Lo hanno ballato sulle note di I love the way you lie ed Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle note di Maria di Ricky Martin.

Gli ospiti della sesta puntata

Secondo le anticipazioni, a regalare un momento di spensieratezza nella puntata di sabato sera sarà Francesco Cicchella che, come spesso accade con gli ospiti della serata, intratterrà il pubblico ed i giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Inoltre, previsti anche il cantante che presenterà il suo ultimo singolo e in collegamento.