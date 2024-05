Amici 2024: tutti i flop e i top del serale

Dopo nove mesi di duro lavoro per gli allievi della scuola più famosa d’Italia, ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale di questa 23esima edizione di Amici. A contendersi la vittoria sono stati: i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah e i ballerini Marisol e Dustin. Ad alzare al cielo la coppa del vincitore è stata Sarah Toscano (allieva di Lorella Cuccarini); invece, Marisol si è aggiudicata il premio della categoria ballo.

Certamente, come ogni anno, il serale di Amici ha saputo regalare grandi emozioni ai telespettatori e, spesso, non sono mancati nemmeno dei colpi di scena. Tra allievi, professori e giuria, ecco i momenti migliori e peggiori di questo 23esimo serale.

I top

Tantissimi i momenti da ricordare in questa edizione, ma in particolare, vogliamo soffermarci su alcuni elementi salienti che sono degni di maggiore attenzione.

La crescita di Sarah

Riflettori puntati su colei che nel corso del serale si è resa protagonista a 360 gradi di un’esponenziale crescita. La cantante di Vigevano merita davvero un elogio per il suo duro lavoro, per il suo impegno e per avere rappresentato al meglio cosa significhi fare il percorso di Amici. Carismatica, energetica e con le carte in regola per diventare una star del futuro. Alla fine non è un caso che sia stata proprio lei a trionfare.

La conferma della giuria

Plus dell’intero serale, il trio dei giurati composto da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio che è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo. Di settimana in settimana, i tre hanno mostrato di essere insieme il trio perfetto, fornendo quella giusta dose di armonia, leggerezza, ma soprattutto competenza. Michele, Cristiano e Giuseppe hanno sempre mantenuto i giusti toni, anche quando gli animi tra i professori erano accessi.

I guanti di sfida tra i prof

Impossibile non citare tra i momenti migliori di questa 23esima edizione del serale, gli innumerevoli guanti di sfida che hanno visto i professori delle tre squadre scontrarsi ad ogni puntata. Gli insegnanti Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono resi protagonisti di numeri che hanno fatto emergere anche il loro talento, senza mai rinunciare all’ironia. Così, le “peripezie” di Anna Pettinelli resteranno indimenticabili per i prossimi anni. Come anche le performance di alta qualità dei Cucca-Lo e la leggerezza dei Zerbi-Cele.

I flop

Anna Pettinelli e la “tutela” di Martina

“La stai riducendo a semplice voce” chiosava Michele Bravi rivolgendosi alla professoressa Anna Pettinelli in una puntata del serale a proposito della cantante Martina. Purtroppo, con il senno di poi, non possiamo che dargli ragione dal momento che la professoressa Anna Pettinelli, pur cercando di difendere il talento della sua allieva, ha finito prima per screditare quello degli altri e poi per ridurre a sola tecnica Martina.

Lorella Cuccarini vs Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono state puntualmente protagoniste di scontri in cui non se le sono mandate di certo a dire. Al centro della questione, i cantanti Mida e Sarah, “le vittime” numero uno della prof Pettinelli. Diciamo che le polemiche potevano andare bene nelle prime puntate, dal momento che hanno dato un po' di pepe alla kermesse, ma l’esagerazione guasta sempre.

L’infortunio di Gaia

Un grande peccato. Gaia De Martino, dopo aver ottenuto la maglia d’oro del serale e aver fatto un bellissimo percorso, purtroppo ha avuto un infortunio durante la prova di una coreografia e si è fatta male al ginocchio. Così, dopo alcune visite è arrivato il terribile responso che la costringeva a fermarsi. Al suo posto è subentrata la ballerina Aurora che si è esibita per lei nella speranza che Gaia potesse riprendere a ballare; tuttavia, nulla di tutto ciò, perché Gaia è stata eliminata prima senza più potersi esibire.

Insomma, è giunta al termine un’edizione davvero molto intensa del talent e, adesso, non ci resta altro che attendere il prossimo autunno per scoprire chi entrerà a far parte della nuova classe di Amici.