Amici 2024: Sarah Toscano trionfa in finale

Cala ufficialmente il sipario sulla 23esima edizione del talent Amici di Maria De Filippi che, dopo nove lunghi mesi, ha visto alzare la coppa al cielo alla cantante Sarah Toscano (allieva di Lorella Cuccarini); per la categoria ballo, invece, a trionfare è stata Marisol Castellanos (allieva di Alessandra Celentano). A decretare i vincitori nella puntata di ieri sera è stato soltanto il pubblico attraverso il televoto.

I primi minuti della finale

La serata è partita subito all’insegna dell’emozione, con la consegna della coppa del vincitore della 23esima edizione di Amici, il ballerino che ha trionfato lo scorso anno, Mattia Zenzola, il quale ha fatto un grande in bocca al lupo ai 6 finalisti: Sarah, Mida, Petit, Holden, Marisol e Dustin.

Lo scontro tra i cantanti

La puntata ha preso avvio con il circuito del canto che ha visto i 4 cantanti (Mida, Holden, Petit e Sarah) sfidarsi sui loro inediti. Il primo ad essere eliminato è stato Mida a cui sono stati fatti comunque i complimenti per il grande percorso svolto all’interno del reality. Subito dopo, ad abbandonare il sogno della vittoria è stato Holden. Infine, ad accedere all’ultimo scontro è stata Sarah.

Lo scontro tra i ballerini

Il circuito del ballo ha visto protagonisti Dustin e Marisol che si sono sfidati a passi di danza, incantando il pubblico. Il vincitore tra i due avrebbe direttamente avuto accesso alla finalissima e ad andare all’ultimo scontro per aggiudicarsi la vittoria assoluta è stata la ballerina Marisol, vincitrice anche della categoria del ballo. Per Dustin, però sono arrivate ben tre proposte lavorative: un contratto da parte di una compagnia americana, l’opportunità di prendere parte al musical Tarzan e un contratto con una compagnia della Florida. A Marisol, invece, è stata offerta una borsa in studio in America.

La finalissima

Dopo l’apertura dell’ultimo televoto che avrebbe decretato il vincitore di Amici 23 è iniziato il round finale che ha visto sfidarsi Marisol e Sarah. A seguito di una carrellata di esibizioni di canto e di ballo è finalmente arrivato il momento di annunciare il vincitore del talent sulle di note di We Are the Champions dei Queen: “Amici è vinto da Sarah”. A quest’ultima, infatti, è andato un montepremi dal valore di 150 mila euro; Marisol in qualità di vincitrice della categoria canto ha ottenuto, invece, 50 mila euro in gettoni d’oro.

I riconoscimenti della serata

Ad aggiudicarsi il premio della critica dal valore di 50 mila euro, consegnato dal direttore artistico della trasmissione, Stéphane Jarny, è stata la ballerina Marisol. Il premio Tim pari a 40mila euro è andato a Petit; il premio delle Radio, invece, a Holden. A Dustin è stato consegnato il premio Oreo con un valore pari a 30 mila euro.

Infine, Marlù ha premiato ciascun finalista con un premio pari a 7 mila euro.