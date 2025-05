Amici 2025: anticipazioni, eliminati e ospiti della semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

È partito il conto alla rovescia per la semifinale di Amici. Chi saranno gli allievi ad accedere alla finale? Per scoprirlo, appuntamento a questa sera, sabato 10 maggio, in prima serata su Canale 5. Siamo ormai alle battute finali del talent show e, a sfidarsi, saranno i sei allievi ancora in gara, ora divisi in due sole squadre. Nella scorsa puntata, ad abbandonare la scuola sono stati la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il serale di Amici? Ecco tutte le anticipazioni di SuperGuida TV.

Le tre manche, i finalisti e il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

Secondo le anticipazioni, a dare il via alla prima manche - vincendo il boccino - è stata la squadra dei Petti-Lo, che ha poi conquistato anche la vittoria nella sfida contro il team Zerbi-Cele. Al termine di questa manche, i giudici hanno deciso di far accedere direttamente alla finale il ballerino Francesco.

Nella seconda manche, è stata invece la squadra Zerbi-Cele ad avere la meglio sugli avversari. Grazie a questa vittoria, Alessia ha ottenuto l’accesso alla finale.

La terza e ultima manche ha visto nuovamente trionfare il team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ha scelto Daniele come terzo finalista.

A finire al ballottaggio per aggiudicarsi l’ultimo posto in finale - e determinare quindi chi sarà eliminato - sono stati i tre cantanti: Antonia, TrigNo e Nicolò. Tuttavia, il verdetto finale verrà comunicato soltanto in casetta, lontano dallo studio, e sarà reso noto ufficialmente nella puntata di questa sera.

Il guanto di sfida dei prof

Uno dei momenti più attesi del serale è, senza dubbio, il guanto di sfida tra i professori. Questa settimana, a salire sul palco saranno Anna Pettinelli, in coppia con Elena D’Amario, e Lorella Cuccarini, che si esibirà insieme a Cristiano Malgioglio. Ad avere la meglio è stata Anna Pettinelli, aggiudicandosi la vittoria del guanto professori.

Gli ospiti della semifinale puntata

A regalare un momento di leggerezza nella puntata di questa sera sarà Geppi . Non mancheranno, inoltre, nemmeno gli ospiti musicali: Annalisa presenterà il suo brano Maschio, mentre Fred De Palma proporrà il nuovo singolo Bali Lambada.