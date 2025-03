Amici 2025: anticipazioni, eliminati ed ospiti della prima serata

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai ci siamo, l’attesa è finita: manca sempre meno alla prima puntata del serale di Amici, in onda domani sera, sabato 22 marzo, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Il talent show più longevo della televisione italiana, che vede alla conduzione Maria De Filippi, vedrà sfidarsi i 15 allievi che hanno ottenuto l’accesso al serale suddivisi in tre squadre. La prima grande novità di quest’anno riguarda la giuria che vede un trio d’eccezione: Amadeus, Elena d’Amario e Cristiano Malgioglio (riconfermato per il terzo anno consecutivo). La direzione artistica sarà, ancora una volta, nelle mani del coreografo internazionale Stephane Jarny. La competizione si preannuncia intensa, e già nel primo appuntamento con il serale due allievi dovranno abbandonare definitivamente la scuola. In attesa della puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV!

Le tre manche, l’eliminato della prima sfida ed il ballottaggio finale

Attenzione spoiler

Nella prima puntata si sfideranno le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Stando alle anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Zerbi-Celentano e quelli di Cuccarini-Emanuel Lo. A perdere questa prima gara sono stati i ragazzi dei Cucca-Lo e al ballottaggio sono finiti il cantante Luk3 e i ballerini Asia e Francesco. A quanto pare, la giuria ha deciso di eliminare definitivamente la ballerina Asia.

Nella seconda manche, a scendere in campo sono stati i ragazzi della squadra Zerbi-Cele contro gli allievi delle Petti-Letti. Ancora una volta, gli allievi di Rudy e Alessandra sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio il cantante TrigNo e le ballerine Francesca e Raffaella. Se, però, il cantante e la ballerina latina sono stati salvati dai giudici, Francesca è finita direttamente allo scontro finale, in attesa di scoprire il suo avversario (uno degli allievi della squadra perdente della terza manche).

Nella terza manche, per l’appunto, il team Zerbi-Cele ha deciso di sfidare Anna e Deborah. Ad essere sconfitti, questa volta, però, sono stati proprio Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e al ballottaggio sono andati i ballerini Daniele e Alessia e il cantante Vybes. La giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario ha indicato Vybes per il duello finale con la ballerina Francesca. Tuttavia, il nome del secondo allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di domani sera.

Il guanto di sfida dei professori

Uno dei momenti più attesi del serale è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori che quest’anno presenta una novità: può esibirsi un solo componente per squadra, nonché un solo professore. Il tema scelto per la prima puntata è: icona femminile e si sono esibite Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, rispettivamente nei panni di Jlo, Marylin Monroe e Lady Gaga.

Gli ospiti della prima puntata

A regalare un momento di spensieratezza ci sarà Alessandro Siani che, come spesso accade con gli ospiti della serata, intratterrà il pubblico ed i

giudici. In studio arriveranno anchecon il registae l’attore. Infine, super ospite musicale,