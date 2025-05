Amici 2025, le pagelle della finale: fuoriclasse a confronto, la difficoltà della scelta

Si sono ufficialmente spenti i riflettori sulla 24esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. A trionfare è stato l’allievo di Alessandra Celentano, Daniele Doria; invece, per la categoria canto, l'allievo di Anna Pettinelli, TrigNO. A contendersi la finale, i cantanti Antonia e TrigNO e i ballerini Daniele, Alessia e Francesco. I cinque allievi si sono affrontati in varie manche e a decretare il vincitore è stato il pubblico attraverso il televoto; a differenza di quanto visto fino ad ora, infatti, i tre giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario hanno vissuto la finale da “spettatori”.

Ecco le pagelle della finale

Daniele – sorprendente (voto 10)

L'evoluzione di Daniele tocca i massimi livelli nella puntata finale del serale che, forse quest’anno più che mai, vede trionfare il talento e volare alto il circuito della danza. Daniele, che si porta a casa il titolo di vincitore assoluto di questa 24esima edizione del talent, è il simbolo di questo percorso e di ciò che rappresenta Amici. Entrato in punta di piedi, giorno dopo giorno, ha conquistato tutti, vincendo la timidezza – senza mai perdere la sua genuinità - e facendo prevalere l’emozione alla tecnica (sempre impeccabile). Così, nell’ultima puntata ha regalato esibizioni di altissimo livello, una più potente dell’altra. Come ha sottolineato Lorella Cuccarini, la sua evoluzione e il suo miglioramento sono evidenti così come la sua versatilità dimostrata anche dalla scelta di ballare sui tacchi. Persino Emanuel Lo, che ha spesso rimarcato le sue lacune interpretative, ha finito per riconoscere in lui “un ballerino con la B maiuscola”. Il risultato di un duro e intenso lavoro che ha portato l’appena 18enne alla vittoria. Adesso, per lui si prospetta un futuro roseo e, non a caso, ha già ricevuto ben due importanti proposte: un invito diretto a prendere parte al musical West Side Story e una borsa di studio presso la prestigiosa Ailey School di New York per l’anno accademico 2025/2026.

TrigNo – rivelazione (voto 9)

Sale sul palco rendendo omaggio alla sua città, Asti, e a Paolo Conte con Via con me, un colosso della musica italiana, riuscendo nell’impresa non semplice di rendergli giustizia. Il suo percorso nella scuola è stato senza dubbio uno dei più sorprendenti in questa edizione. Come abbiamo ribadito tanto volte, TrigNO ha avuto un vero e proprio exploit che, probabilmente, nemmeno lui immaginava. Ad un passo dal serale, l’allievo ha quasi rischiato di non ottenere la maglia d’oro, perché – diciamocelo – alcune delle performance del pomeridiano non lasciavano certo presagire il livello artistico raggiunto in questa seconda fase del programma. Lo dimostra con Ricordati di me, una ballad che fa emergere il lato più intimo del cantante che quando sale su palco catalizza con il suo carisma, esattamente come riaccade con How to Save a Life su cui scrive anche delle barre. Per lui arriva il Premio delle Radio, segno di un percorso artistico già ben definito. E anche se non è stato TrigNO ad alzare la coppa del vincitore assoluto, ha comunque avuto la meglio nella categoria canto, un riconoscimento importante, che conferma la qualità del suo percorso.

Francesco – talento innato (voto 9.5)

Lo abbiamo detto tante volte, ma vale la pena ribadirlo ancora, tanto più in una serata importante come la finale di Amici: Francesco è un talento puro. Emozione, elasticità, interpretazione, presenza scenica e chi più ne ha più ne metta. È entrato nella scuola in ritardo rispetto ai compagni di avventura, ma ha fatto un percorso impeccabile. La ciliegina sulla torta? La gioia di danzare che traspare ad ogni suo passo che il ballerino fa apparire come semplice. La genuinità di un ragazzo che pur esibendosi sulla Sinfonia N. 40 di Mozart quasi si giustifica, sottolineando che si tratta di una versione modernizzata, perché lui è “l’antico della stagione”. È lui il primo a dover abbandonare il programma, dopo aver regalato meravigliose performance. “Sorriso grande” - come lo hanno “ribattezzato” i social - ha forse semplicemente pagato lo scotto di essere entrato in corsa, ma non importa perché per lui si sono presentate un’infinità di proposte lavorative, tra cui la possibilità di tornare ad Amici da professionista. D’altronde, non poteva che essere così. Chapeau.

Alessia – potente (voto 8)

A lei l’onore (e la responsabilità) di aprire la serata finale di Amici con un Paso Doble insieme a Mattia. Che dire, lo spettacolo non poteva che iniziare così: all’insegna dell’energia, dell’intensità e della grinta. Tutto ciò che Alessia non ha mai fatto mancare nelle sue esibizioni e nel suo intero percorso ad Amici, sin da quel lontano settembre in cui la ballerina di latino ha fatto ingresso nella scuola. Prosegue con un Jive dove a dominare sono stati il suo sorriso e, ancora una volta, la sua inesauribile energia, che l’ha accompagnata per tutta la serata rendendola una vera protagonista. Per lei, arrivano l’invito ufficiale di Roberto Bolle per partecipare a OnDance come ospite d’onore e, soprattutto, la proposta di Maria De Filippi di entrare nel cast dei ballerini professionisti di Amici. Un sogno che Alessia non ha mai nascosto, fin dall’inizio della sua esperienza. E così, anche se non ha alzato la coppa da vincitrice del programma, ha conquistato qualcosa di forse ancora più grande, la realizzazione del suo sogno.

Antonia – intensa (voto 8.5)

La grande voce di questa edizione. Cry Me a River è il primo brano che la vede esibirsi e a trionfare è stata la sua potenza vocale. Precisa e riconoscibile, Antonia ha dimostrato sin dal giorno zero di avere tutte le carte in regola per diventare una cantante con la C maiuscola, proprio come sognava fin da bambina. È con Ancora, lo storico brano di Eduardo De Crescenzo, che incanta tutti, riuscendo a renderlo suo. Il punto più alto della serata, però, arriva con Hallelujah: una performance da brividi che lascia letteralmente di stucco il pubblico in studio e a casa, culminata con una meritatissima standing ovation, poco prima di abbandonare il programma. A confortarla, le (giuste) parole di rassicurazione della padrona di casa sul suo futuro discografico.

A testimonianza del suo talento, arrivano anche due importanti riconoscimenti: ilofferto da Enel (dal valore di 50mila euro) e ilofferto da Oreo (dal valore di 30mila). Che dire? Ad maiora.

Per l'ultimo appuntamento con il prime time il talent ha fatto registrare il 26.9% di share.