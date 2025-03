Amici 2025, le pagelle: Luk3 si salva in "corner", uragano TrigNo

È andata in onda ieri sera, sabato 29 marzo, la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della ballerina Raffaella, della squadra di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono dodici. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. Ecco le pagelle della seconda serata

Nicolò – senza paragoni (voto 9)

Ad aprire la prima manche per la squadra delle Petti-Letti questa volta è proprio lui, e lo fa nel migliore dei modi: un medley piano e voce su due brani di Madonna che non lascia scampo agli avversari e regala subito un punto prezioso al suo team. Ma Nicolò non si ferma qui. Incanta con Insieme di Mina, una scelta coraggiosa – come sottolinea giustamente Cristiano Malgioglio – che esalta ancora una volta la sua sensibilità e il suo incredibile controllo vocale. La chiusura? Un acuto da brividi che suggella un’esibizione impeccabile. Siamo solo alla seconda puntata, ma è sempre più evidente come anima e voce in lui si fondano alla perfezione, portandolo a trovare la sua strada con una naturalezza a tratti disarmante. E poi, diciamolo: chi, se non lui, avrebbe potuto interpretare nella stessa sera Madonna, Mina, Blanco e i Pink Floyd? Chapeau.

Senza Cri – freno a meno tirato (voto 5.5)

Apre la sua serata con Woman in Love, un brano che le permette di esibirsi senza la pressione dei guanti di sfida e di mostrarsi in una versione più autentica. La scelta di non strafare, di non eccedere - come spesso accadeva nel pomeridiano - è sicuramente un punto a suo favore: stavolta porta semplicemente se stessa, senza forzature. Eppure, la sensazione è che possa dare molto di più. Anche Cara Italia non lascia il segno e il pensiero torna inevitabilmente a quella straordinaria interpretazione di E penso a te di Lucio Battisti nel pomeridiano, che aveva emozionato tutti. Perché non puntare su brani che esaltino davvero la sua voce e la sua sensibilità? Il talento c’è, ma serve una spinta in più.

Alessia – che cosa le vogliamo dire? (voto 8)

Se c’è una cosa che di Alessia non si può proprio mettere in discussione, è la sua autenticità. Nulla in lei appare costruito o artificiale, e questa spontaneità è proprio ciò che rende ogni sua esibizione così coinvolgente. Quando balla, è naturale, mai forzata, e anche nel guanto di sfida contro Raffaella – che, secondo Deborah Lettieri, avrebbe dovuto metterla in difficoltà – ha riconfermato tutto il suo talento. L’armonia e l’eleganza che Elena D’Amario ha sottolineato sono evidenti e, nel suo caso, vanno sempre di pari passo. Alessia non si limita a eseguire, ma trasforma ogni sua esibizione in un racconto che arriva dritto al pubblico. E allora, davvero, cosa le vogliamo dire? Brava, punto.

Luk3 – si può fare di più (voto 6)

Apre la seconda serata del serale con Baila Morena, dandogli una “seconda vita” grazie a delle barre inedite che rinnovano il brano di Zucchero. L’impressione è che stia iniziando a sentirsi più a suo agio sul palco, divertendosi e coinvolgendo il pubblico, anche se la serata si rivela tutt’altro che semplice per lui. Il primo ostacolo? Lo scontro con Nicolò, che al momento sembra davvero imbattibile. Poi arriva il guanto di sfida sulla presenza scenica contro TrigNo, dove deve dimostrare di “riempire il palco”. La scelta di cimentarsi con un pezzo complesso come Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano è sicuramente coraggiosa, ma il risultato non basta: TrigNo ha (meritatamente) la meglio. Si riscatta con il brano sanremese di Lucio Corsi, dove finalmente appare più sicuro e padrone del palco, ma purtroppo non abbastanza da evitare il ballottaggio finale con Raffaella. Alla fine, riesce a salvarsi e resta nella scuola. Passo avanti rispetto alla scorsa puntata, ma sappiamo che può dare di più. Ora serve raddrizzare il tiro, perché le capacità per farlo ci sono tutte.

Raffaella – energica fino alla fine (voto 7.5)

A soli 17 anni affronta il palco di Amici con grinta e determinazione, conquistando il pubblico con la sua energia contagiosa e il suo sorriso. L’esibizione su Jai Ho! è una vera esplosione di vitalità, ma la “sfortuna” vuole che dall’altra parte ci sia Senza Cri, che con Woman in Love porta il punto alla sua squadra. La rivediamo, poi, nel guanto di sfida contro Alessia, una prova che, a nostro avviso, non le rende giustizia come altre sue esibizioni. Ma è nel ballottaggio finale che si gioca tutto: forza, energia e carattere non mancano, e le sue performance sono una dimostrazione di quanto avrebbe potuto ancora dare. Purtroppo, però, non basta per salvarla dall’eliminazione. Come sempre, il meccanismo del talent prevede un’eliminazione. Lei esce a testa alta, lasciando il segno. D’altronde, il livello è altissimo e the show must go on.

TrigNo – sorprendente (voto 8)

BINGO! Anna Pettinelli lo mette alla prova con un guanto di sfida contro Luk3, affidandogli un brano tra i più complessi del panorama musicale italiano: Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Una sfida tutt’altro che semplice, ma TrigNo la affronta con disinvoltura, portandola a casa alla grande. Presenza scenica e carisma erano il focus del guanto, e lui li ha dimostrati entrambi senza esitazioni. Lo ritroviamo poi su Cuore matto, un altro pezzo che gli calza a pennello e conferma quanto la sua personalità artistica sia già ben delineata. Ma è con Mio fratello è figlio unico, omaggio a Rino Gaetano, che lascia davvero il segno. Un’esibizione intensa, che mesi fa da lui forse non ci saremmo aspettati. Un segnale chiaro: il suo percorso è in crescita e sta andando nella direzione giusta.

Jacopo Sol – ci aspettiamo di più (voto 6.5)

Mai parole furono più giuste di quelle che Amadeus ha dedicato a Jacopo. È bravo, ha talento, ma spesso sembra trattenersi - quasi nascondersi - probabilmente per timore e per paura di osare. Eppure, ieri qualcosa è cambiato. Con Quanto forte ti pensavo ha finalmente lasciato intravedere quella luce in fondo al tunnel. Ma basterà? No, perché le potenzialità sono tante e ora è il momento di mettersi in gioco al 100%, senza esitazioni. Il talento c’è, serve solo il coraggio di tirarlo fuori del tutto.

Antonia – talentuosa (voto 8)

Che dire. Appena Rudy Zerbi annuncia il titolo del brano che dovrà interpretare – Killing Me Softly with His Song – è chiaro a tutti che per Antonia sarà un trionfo. Un pezzo cucito su misura per la sua voce, che lei esegue alla perfezione, senza sbavature. Se nella scorsa puntata le chiedevamo “più anima e meno voce”, questa volta ha superato ogni aspettativa. Con Sempre e per sempre, regala un’esibizione in cui l’emozione prende il sopravvento, dimostrando che tecnica e cuore possono andare di pari passo. Una performance che conferma, ancora una volta, tutto il suo talento.

Francesca – manca ancora qualcosa (voto 5.5)

Con la sua unica esibizione sul brano di Bizet riesce a conquistare la giuria, portando la sua squadra alla vittoria nella seconda manche. Un netto miglioramento rispetto alla scorsa puntata, ma c’è ancora qualcosa che non convince completamente. Francesca deve imparare a lasciarsi andare di più, puntando maggiormente sull’energia e sull’emotività. C’è del talento, ma per “sopravvivere” in una classe come quella di quest’anno serve quel qualcosa in più che la faccia spiccare davvero.

Chiara – loading (voto 7-)

Dopo la straordinaria esibizione alla sbarra nella scorsa puntata, ci aspettavamo decisamente di più. Chiara è una ballerina di grande talento, ma nella performance sulle note di Ti Sento, nonostante le sue doti e linee impeccabili, qualcosa è mancato. Probabilmente, come ha sottolineato Elena D’Amario, il suo forte retaggio di danza classica le ha impedito di lasciarsi andare completamente. Se Chiara riuscisse ad osare un po’ di più, potrebbe davvero brillare come merita. Per usare un’espressione della maestra Celentano, potrebbe trasformarsi in “parole in movimento” e dare vita a una danza che va oltre la tecnica, entrando nel cuore del pubblico.

Chiamamifaro – ci piace (voto 7)

Ritorna sul palco con una performance piano e voce su Iris, e ancora una volta, dimostra come il serale stia davvero permettendo di far emergere la sua anima e la sua profondità. Con questa esibizione, riesce a conquistare il pubblico, ma non si ferma qui: inverte la rotta con Nessuno mi può giudicare, mantenendo alta la qualità della sua performance. Purtroppo, non è sufficiente a salvarla dal ballottaggio finale. Ci auguriamo che continui su questa strada, perché ha tutte le carte in regola per crescere e stupire ancora.

Francesco – chapeau (voto 9)

Emozione e tecnica si fondono perfettamente in Francesco, che sembra appartenere a un altro livello rispetto agli altri. Ogni sua esibizione è un’esperienza: lo guardi e ti lasci trasportare dalla sua danza, che è semplicemente straordinaria.

Ormai è evidente, ma è giusto e doveroso ribadirlo: Francesco non è solo un ballerino talentuoso, è un vero artista. Chapeau!

Per il secondo appuntamento con il prime time, il talent ieri sera ha registrato il 25.6% di share.