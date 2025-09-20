Amici 2025: quando inizia, novità, professori e possibili concorrenti della nuova edizione

La macchina di Amici 2025 è ufficialmente ripartita e cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo il grande successo dell’edizione passata, che ha incoronato Daniele come vincitore assoluto e TrigNO come primo classificato nella sezione canto, i fan di Amici sono pronti ad accogliere una nuova classe di allievi tra novità, ritorni e immancabili colpi di scena.

Prima registrazione: si parte il 25 settembre

Secondo quanto anticipato dalla pagina Instagram @Amicii_news, la prima registrazione di Amici 25 è in programma per giovedì 25 settembre 2025. In questa occasione verranno ufficializzati i nomi dei nuovi cantanti e ballerini che andranno a comporre la classe di quest’anno.

Come da tradizione, subito dopo inizieranno anche le registrazioni del daily, che saranno poi montate e trasmesse da lunedì 29 settembre su Canale 5. Il pubblico potrà così tornare a seguire quotidianamente le lezioni, le sfide e le dinamiche all’interno della scuola.

Prima puntata: domenica 28 settembre su Canale 5

La prima puntata televisiva di Amici 2025 è attualmente programmata per domenica 28 settembre, in linea con il classico schema del programma: registrazione il giovedì e messa in onda la domenica. Inizialmente si era parlato di una partenza già al 21 settembre, ma quella data è stata poi ufficialmente cancellata.

I professori: conferme e un gradito ritorno

Canto

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i docenti della sezione canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono stati tutti confermati. Tre personalità molto diverse, con gusti musicali spesso agli antipodi, ma che proprio per questo garantiscono un mix esplosivo tra competenze, battibecchi e momenti televisivi cult.

Ballo

Nel corpo docente della danza, invece, c’è una novità importante. Accanto alla storica e inflessibile Alessandra Celentano e al confermato Emanuel Lo, torna una figura molto amata dai fan: Veronica Peparini. Dopo alcuni anni di assenza (era uscita dal cast nel 2022), Peparini prende il posto di Deborah Lettieri, che lascia il programma dopo una sola edizione.

Il ritorno di Veronica segna anche il ritorno di un certo stile coreografico e pedagogico molto apprezzato da una parte del pubblico, che aveva spesso manifestato il desiderio di rivederla nella scuola.

I nuovi allievi: spuntano due volti noti

La classe 2025 è ancora top secret, ma secondo le prime indiscrezioni, potrebbero esserci alcuni ritorni eccellenti. Si parla in particolare di due ex allievi della passata edizione, Dandy e Alessio, che non avevano potuto proseguire il percorso a causa di un infortunio e non avevano preso parte al Serale.

Un eventuale rientro dei due artisti rappresenterebbe non solo una seconda chance, ma anche una scelta emotiva capace di legare ancora di più il pubblico al programma.

Un format che non stanca mai

Con ogni nuova edizione, Amici riesce a rinnovarsi senza tradire la sua essenza. Anche nel 2025, Maria De Filippi potrà contare su uno zoccolo duro di telespettatori affezionati che seguono con costanza la trasmissione, sia nelle puntate domenicali sia nei daytime settimanali.

Il mix tra talento, emozione, competizione e storie personali è la vera formula vincente del programma, che da oltre vent’anni riesce a lanciare nuovi volti nel mondo dello spettacolo italiano.

Appuntamento a settembre

L’appuntamento con Amici 25 è quindi fissato per domenica 28 settembre 2025 su Canale 5, con la prima puntata della nuova stagione.

Seguiranno i daily a partire dal lunedì successivo, mentre già dal 25 settembre inizieranno le registrazioni. Chi riuscirà a emergere quest’anno? Riusciranno i nuovi allievi a raccogliere l’eredità lasciata da? La sfida è