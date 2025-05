Amici 2025: tutti i flop e i top del serale

È andata in onda ieri sera, domenica 18 maggio, su Canale 5, la finale di questa 24esima edizione di Amici. A contendersi la vittoria sono stati: i cantanti TrigNO e Antonia e i ballerini Alessia, Francesco e Daniele. Ad alzare al cielo la coppa del vincitore è stato Daniele (allievo di Alessandra Celentano); invece, TrigNO si è aggiudicato il premio della categoria canto. Anche quest’anno, il serale di Amici ha regalato emozioni e colpi di scena al pubblico a casa. Tra allievi, professori e giuria, ecco i momenti migliori e “peggiori” di questo serale.

I top

Sono tanti i bei momenti da ricordare in questa edizione, dalle emozionanti esibizioni degli allievi ai divertenti guanti di sfida dei professori.

I duetti di TrigNO e Nicolò

Mai scelta fu più azzeccata di quella della professoressa Anna Pettinelli che, sin dalle prime puntate del serale, ha scelto di schierare i suoi due allievi, Nicolò e TrigNO insieme, regalando momenti di grande spettacolo. Una decisione che ha spesso colpito giuria in studio e pubblico a casa. I duetti di Nicolò e TrigNO hanno, infatti, spettinato, emozionato e divertito tutti. Da Un’Estate Italiana a Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang, i due cantanti hanno dimostrato che insieme funzionano e, non è di certo un caso, se Amadeus ha più volte esortato loro a pensare ad un disco insieme.

I voli pindarici di Anna Pettinelli

Chi potrebbe mai dimenticare le performance di Anna Pettinelli in questo serale? Non potevamo non citare tra i momenti top di questa edizione, gli innumerevoli guanti di sfida che hanno visto coinvolti i professori e la giuria. In particolare, a regalare momenti di puro spettacolo è stata Anna Pettinelli che, in ogni puntata, si è messa in gioco, senza mai risparmiarsi. Da Madonna a Lady Gaga, il divertimento con la professoressa di canto è stato assicurato e noi la ammiriamo per il grande coraggio dimostrato in queste settimane.

La scelta della giuria

Un trio perfetto: competenza, professionalità e leggerezza. Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio sono stati tre giudici impeccabili. Con estrema educazione, ma altrettanta competenza (e una sana dose di ironia mai scontata) hanno guidato e consigliato gli allievi della scuola di Amici in questa seconda fase molto delicata per i ragazzi. Come se non bastasse, si sono anche messi in gioco, accompagnando i professori nei guanti di sfida prof.

I flop

Esattamente come per i momenti migliori di questo serale, abbiamo individuato alcuni episodi che ci rimarranno impressi, ma per motivi diversi.

Emanuel Lo vs Alessandra Celentano e il punto perso a tavolino

Non c’è serale che si rispetti, senza (giustamente) le immancabili querelle tra i professori della scuola. In particolare, parliamo di Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano che sono stati puntualmente protagonisti di faccia a faccia in cui non se le sono mandate di certo a dire. Il motivo? I numerosi guanti di sfida lanciati ai rispettivi allievi: dalle sfide tra Daniele e Francesco, fino ai guanti sul latino che Emanuel Lo ha rifiutato per il proprio allievo, contro Alessia. Ed è proprio su questo ultimo episodio che vale la pena soffermarsi. Francesco si è visto sottrarre un punto a tavolino, perché il suo professore non riteneva equa la sfida proposta contro l’allieva della maestra Celentano. Tuttavia, la giuria ha successivamente giudicato il guanto equo. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca a Francesco, sentitosi penalizzato senza avere l’opportunità di dimostrare il proprio talento in campo.

L’eliminazione di Nicolò

“Non arrivare in finale non mi rende fierissimo di me. Guardandola con coscienza, penso di aver fatto un percorso molto lungo e di avere lavorato tanto anche su me stesso. Guardando me stesso di settembre, sono fiero di chi sono io oggi”. Sono queste le prime parole di Nicolò, dopo essere stato eliminato ad un passo dalla finale. Il livello della scuola, effettivamente, quest’anno è stato davvero molto alto e per i giudici – forse più che mai – è stato complicato scegliere chi non far accedere alla finale tra i sei allievi arrivati alla penultima puntata del talent. Rimane il dispiacere di non aver visto Nicolò “combattere” per la coppa, ma l’abbiamo ripetuto più volte: è un programma televisivo e, come è giusto che sia, ci sono dei meccanismi da rispettare. Detto questo, siamo certi che Nicolò farà la sua strada.

Il talento inesploso di Jacopo Sol

Un vero peccato. Il suo percorso al serale lascia (ahinoi) l’amaro in bocca. Dopo la fase pomeridiana costellata di complimenti e momenti positivi (tanto da ottenere con facilità i tre si da parte dei professori per accedere al serale), l’allievo di Rudy Zerbi pare aver perso un po’ la bussola in questa seconda fase del programma. O meglio, non è riuscito ad esplodere per quanto avrebbe potuto e per come ci si sarebbe aspettati. Complice, forse, la sua timidezza, si è trovato bloccato proprio nel momento più decisivo. Tuttavia, siamo sicuri che per il cantante il meglio debba ancora venire.

Insomma, cala il sipario su un’edizione che non ha escluso colpi di scena e tanto talento e, adesso, non ci resta altro che attendere il prossimo autunno per scoprire chi entrerà a far parte della nuova classe di Amici.