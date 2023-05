Amici 2023: tutti i flop e i top del serale

Dopo nove mesi di duro lavoro per gli allievi della Scuola più famosa d’Italia, ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale di questa 22esima edizione di Amici. A contendersi la vittoria sono stati: i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Isobel e Mattia; quest’ultimo ha alzato al cielo la coppa del vincitore, invece, Angelina si è aggiudicata il premio della categoria canto.

Certamente, come ogni anno, il serale di Amici ha saputo regalare grandi emozioni ai telespettatori e, spesso, non sono mancati nemmeno dei colpi di scena. Tra allievi, professori e giuria, ecco i momenti migliori e peggiori di questo 22esimo serale.

I top

Tantissimi i momenti da ricordare in questa edizione, ma in particolare, vogliamo soffermarci su alcuni elementi salienti che sono degni di maggiore attenzione.

I duetti di Angelina e Cricca

Sin dalle prime puntate del serale, l’insegnante Lorella Cuccarini ha scelto di fare esibire spesso insieme i cantanti del suo team, Angelina e Cricca. Una decisione che non ha sicuramento lasciato indifferenti gli altri prof e, soprattutto, Arisa che ha contestato molte volte la volontà di Lorella. Tuttavia, i duetti di Angelina e Cricca hanno regalato grandi emozioni al pubblico in studio e a casa e, all’inizio di ogni performance, dominava quel pizzico di magia che rendeva il tutto più bello. Come dimenticare l’esibizione sulle note del celebre brano di Adele, Hello, in cui le due voci sono riuscite a fondersi perfettamente guadagnandosi una meritatissima standing ovation; oppure quando insieme hanno affrontato uno dei colossi della musica internazionale, My Heart Will Go On, riuscendo ad avallare con estrema dimestichezza il rischio di “distruggere” un brano di tale portata. Insomma, la scelta della Cuccarini non può che essere definita Top.

I guanti di sfida tra i prof

Non potevamo rischiare di non citare tra i momenti migliori di questa edizione gli innumerevoli guanti di sfida che hanno visto i prof delle tre squadre scontrarsi ad ogni puntata. Seppur ironicamente, gli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Arisa e Raimondo Todaro, e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, sono riusciti a rendersi protagonisti di numeri che hanno fatto emergere il loro talento. Salvo Rudy e la maestra Celentano che hanno sempre affrontato la “sfida” con sarcasmo e leggerezza, i Tod-Arisa e i Cucca-Lo hanno portato in scena performance di alta qualità. In particolare, questi ultimi hanno riservato delle grandi sorprese e, ad ogni puntata, hanno sempre di più dimostrato la loro complicità e affinità che ha decisamente raggiunto l’apice nell’esibizione sulle note del brano sanremese Brividi di Mahmood e Blanco.

I numeri di Isobel

Difficile non menzionare colei che nel corso del serale si è resa protagonista a 360 gradi grazie al suo talento innato che le ha permesso di non risparmiarsi mai in nulla. La ballerina di origini australiane merita davvero un elogio per la sua bravura, per il suo impegno e per averci regalato sempre un momento di puro spettacolo. Una ballerina carismatica capace di spettinare i telespettatori con il pezzo All That Jazz in cui - oltre a ballare - si è cimentata nel canto; ma, al contempo, una danzatrice anche in grado di emozionare quando sulle note di Che Sia Benedetta ha tramutato in ogni singolo passo l’amore per la sua famiglia mostrandosi dolce e delicata.

La scelta della giuria

Plus dell’intero serale, il trio dei giurati composto da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Probabilmente, qualche mese fa, la decisione di fare sedere loro sulla poltrona rossa da giurati aveva lasciato perplesso il pubblico. Tuttavia, di settimana in settimana, i tre hanno mostrato di essere insieme il trio perfetto; ognuno di loro, infatti, ha fornito quella giusta dose di armonia, leggerezza, ma soprattutto competenza. Mai una parola fuori luogo, mai un’offesa, i tre giudici hanno sempre trovato il modo giusto per stemperare i toni – spesso tesi – della serata. Inoltre, Bravi, Malgioglio e Giofrè sono stati anche protagonisti di momenti in cui è emerso il loro grande talento; a questo proposito, non possiamo non ricordare la recente esibizione sulle note di Ancora ancora ancora della grande Mina.

I flop

Esattamente come per i momenti migliori di questo serale, abbiamo individuato alcuni episodi che ci rimarranno impressi, ma per motivi diversi.

Wax e la querelle (infinita) con i giornalisti

Protagonista indiscusso di questa 22esima edizione di Amici è sicuramente Matteo Lucido, in arte Wax; il cantante è sempre riuscito a fare parlare di sé: dagli “scontri” con Rudy Zerbi, alle flessioni per “espiare” le sue colpe, dal “Capodanno-Gate” che ha tenuto incollati milioni di spettatori sino alle recenti diatribe con i giornalisti. Proprio queste ultime gli hanno garantito un posto nei flop; non tanto per le polemiche che lo hanno visto spesso inveire contro i giornalisti, ma quanto per la questione che si è protratta anche sin troppo a lungo, lasciando meno spazio al suo talento e privilegiando così, il suo personaggio. A questo proposito, basti pensare all’esibizione in cui ha cantato Quelli che benpensano, con l’aggiunta di barre riferite alle critiche ricevute dalla stampa.

Il guanto di sfida tra Ramon Agnelli e Samuele Segreto

Nel corso della seconda puntata del serale – risalente al 25 marzo – abbiamo visti sfidarsi (per volere del maestro Emanuele Lo) il ballerino classico Ramon Agnelli e il ballerino di hip hop Samu Segreto. Un guanto decisamente poco equo che ha messo in evidenza le grandi difficoltà del ballerino classico nel cimentarsi in una coreografia di hip hop; infatti, lo scopo della sfida era mettere a confronto la differenza di movimento dei due allievi. Purtroppo, la differenza si è vista e non poco, e a dimostrazione di ciò l’evidente imbarazzo di Ramon; tuttavia, da apprezzare la scelta della giuria ed, in particolare, di Giuseppe Giofrè che ha deciso di rendere nullo il guanto.

Emanuel Lo vs Alessandra Celentano

Emanuel Lo e la maestra Alessandra Celentano sono stati puntualmente protagonisti di scontri in cui i due prof non se le sono mandate di certo a dire. Al centro della questione, la ballerina Maddalena, “la vittima” numero uno della temutissima maestra. Diciamo che le polemiche potevano andare bene nelle prime puntate, dal momento che hanno dato un po' di pepe alla kermesse; però, nonostante la ballerina sia arrivata alla semifinale, la minestra era sempre la stessa e, probabilmente, è stato proprio questo a consumare le ultime energie di Maddalena che ha registrato una piccola battuta d’arresto prima di abbandonare definitivamente il talent.

Eliminazione del ballerino Samuele Segreto

“Ho dato tutto, non ho rimpianti. Continuerò a inseguire i miei sogni, perché la danza è il linguaggio dell’anima”. Era il primo aprile quando - giunti alla terza puntata del serale – abbiamo visto eliminare dalla Scuola di Amici il ballerino Samuele Segreto. Effettivamente, il livello della scuola quest’anno è stato molto alto, ma l’abbandono di Samu è avvenuto decisamente in largo anticipo rispetto a quando sarebbe dovuto accadere. Dopo un pomeridiano all’insegna delle soddisfazioni che l’ha visto posizionarsi parecchie volte primo in classifica nelle sfide contro i compagni d’avventura, il ballerino avrebbe meritato di gran lunga di arrivare più in fondo; certo, a giudicare dai quattro finalisti, probabilmente, non avrebbe ottenuto il pass per la finale, però lo avremmo potuto vedere ballare di più.

Insomma, è giunta al termine un’edizione davvero molto intensa del talent e, adesso, non ci resta altro che attendere il prossimo autunno per scoprire chi entrerà a far parte della nuova classe di Amici.