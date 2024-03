Amici 23, svelati i giudici del serale: ecco chi sono

Ci siamo. Manca davvero poco all’inizio del serale di Amici, la fase finale del talent di Maria De Filippi che prenderà il via il prossimo 23 marzo, segnando il coronamento di un percorso per gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana. Come sempre, c’è grande attesa per scoprire chi saranno i tre giudici che porteranno i ragazzi sino alle puntate finali e, nelle ultime ore, il sito di Davide Maggio ha svelato i nomi di coloro che siederanno sulle poltroncine rosse.

Chi sono i giudici del serale di Amici 23

Nessun colpo di scena. A quanto pare, oltre al già confermato Cristiano Malgioglio, a ricoprire il ruolo di giudici ci saranno anche il ballerino ed ex vincitore del talent, Giuseppe Giofrè e il cantautore Michele Bravi, reduce dal film Finalmente l’alba di Saverio Costanzo. Lo stesso Malgioglio, ospite da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa aveva rivelato: “Sono molto contento e voglio ringraziare ancora una volta Maria de Filippi che mi vuole ancora una volta ad Amici. E quindi spero di portare fortuna a qualcun altro”.

I tre giurati saranno chiamati a dire la loro sulle sfide di ballo e di canto dei 15 allievi che sono riusciti ad ottenere l’ambita maglia d’oro del serale. Nel corso delle sfide, infatti, esprimeranno la loro preferenza decretando la squadra vincitrice delle varie manche. Certamente, considerando gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, non sorprende che i tre siano stati riconfermati.

Gli allievi ammessi al serale

Proprio nella giornata di oggi, domenica 10 marzo, sono stati rivelati tutti i nomi dei 15 allievi che sono stati ammessi al serale. Come anticipato, la prima puntata di questa seconda fase del programma è prevista per sabato 23 marzo, in prima serata su Canale 5. I ragazzi saranno suddivisi in tre squadre, capitanate rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, noti come i “Zerbi-Cele”, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, noti come i “Cucca-Lo”. I ballerini che calcheranno il palco del serale, dunque, sono: Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia e Giovanni; mentre i cantanti Mida, Holden, Petit, Martina, Lil Jolie, Sarah e Ayle. Eliminate, invece, Kia e Nahaze, alle quali, però, è stato proposto di tornare a settembre. Le puntate dovrebbero essere 9 e avranno la direzione artistica di Stephane Jarny. Insomma, a questo punto, non ci resta altro che attendere per assistire a quello che, ormai da diversi anni, è uno show a tutti gli effetti.