Amici 25, al via le nuove puntate: come si forma la nuova classe

Ormai ci siamo. Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Amici di Maria De Filippi. Il talent show che, ormai da anni, appassiona il pubblico di Canale 5 è pronto a debuttare con una nuova edizione, la 25esima. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova stagione del programma arriverà sul piccolo schermo domenica 21 settembre, ma la puntata verrà registrata il giovedì precedente, 18 settembre. Chi saranno i nuovi allievi ad ottenere un banco nella scuola più famosa della televisione italiana?

La nuova classe di Amici

Come anticipato, la prima puntata di Amici 25 dovrebbe essere registrata giovedì 18 settembre così da tornare in onda domenica 21. Già in queste ore sta andando in onda – ed è stato pubblicato sui social – il promo della trasmissione che, naturalmente, ne conferma l’imminente ritorno. Con ogni probabilità, la prima puntata verrà interamente dedicata alla formazione della nuova classe. Così, gli insegnati di canto e di ballo potranno scegliere gli allievi che otterranno la maglia da titolare nella scuola di Amici.

Se il meccanismo rimane invariato rispetto alle ultime edizioni, nella prima puntata, una serie di ospiti – ex allievi, personaggi dello spettacolo, del cinema o della musica – avranno il compito di consegnare la tanto desiderata maglia della scuola di Amici. Negli scorsi anni bastava ottenere almeno un sì da uno dei professori per accedere di diritto al talent. Gli aspiranti allievi avranno l’opportunità di esibirsi davanti ai docenti della propria disciplina (canto o ballo) e scoprire così se qualcuno di loro desidera approfondire il loro talento. Qualora più di un insegnante manifesti l’intenzione di lavorare con l’allievo, sarà quest’ultimo a scegliere con chi proseguire il proprio percorso. È a questo punto che si formerà la classe di Amici 25.

Gli insegnanti

Nelle ultime ore, sono sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di un’insegnante molto amata. Stiamo parlando di Veronica Peparini. Nulla, invece, parrebbe rimanere invariato per gli altri insegnanti: ad affiancare i ballerini dovrebbero essere riconfermati Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Anche per il canto, non sembrerebbero esserci cambiamenti e, dunque, si attende il ritorno di

Inoltre, seppur ancora non ci sono conferme ufficiali, si vocifera di un possibile ritorno al sistema a squadre nella fase del pomeridiano che anticipa il tanto “famigerato” serale.