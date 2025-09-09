Amici 25: quando inizia e chi sono professori della nuova edizione

Mentre l'estate si avvia ormai alla sua conclusione, i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre sono pronti a darsi battaglia, compresi i canali Mediaset, tra nuovi titoli e attesissimi ritorni, come nel caso di Amici 25. La fucina di giovani talenti trainata da Maria De Filippi, infatti, continua ad essere un appuntamento fisso per tantissimi spettatori di Canale 5, che non vedono l'ora di poter seguire la nuova classe ed eleggere i propri preferiti, con la speranza di vederli trionfare nella fase finale dello show. Vediamo allora tutti i dettagli sulla nuova stagione di Amici 25, dai professori alle novità, fino alla data di messa in onda.

I professori di Amici 25, tra ritorni e volti amati

Per quanto riguarda la classe docente, la novità di quest'anno sarebbe l'uscita di scena di Deborah Lettieri. L'insegnante di danza, che aveva preso il posto di Raimondo Todaro, non tornerebbe in cattedra quest'anno. Il suo posto dovrebbe andare a Veronica Peparini, un volto amato dal pubblico di Amici, che ha avuto modo di conoscerla nel ruolo di docente e coreografa dal 2013 al 2022. Gli altri insegnanti rimangono gli stessi: il canto sarà affidato a Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. A seguire i ballerini, invece, ci saranno ancora una volta Alessandra Celentano e Emanuel Lo. A condurre lo show, ça va sans dire, sarà sempre Maria De Filippi. Sembrerebbe che anche Giuliano Peparini sia pronto a tornare cme direttore artistico. Se così fosse, la sensazione sarebbe davvero quella di un ritorno alle origini, alle radici storiche del programma televisivo.

Il ritorno di due allievi?

Al momento, online, circolano voci che vorrebbero il ritorno in questa edizione di Amici di due ex allievi molto amati. Si tratta di Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. I due ballerini, lo scorso anno, sono stati costretti a veder sfumare il loro sogno a causa di infortuni che hanno compromesso la loro possibilità di seguire le lezioni e affrontare le sfide. Ad entrambi sarebbe stato promesso il ritorno nella scuola di Amici 25. Non c'è però nessuna conferma ufficiale né nessun commento riguardo questo ritorno e per il momento il "back to school" rimane nella sfera delle possibilità.

Quando inizia Amici 25

A differenza di quanto era stato precedentemente annunciato, la nuova stagione dello show di Canale 5 non debutterà il 28 settembre, ma una settimana prima. Il debutto, dunque, è atteso per le 14.00 del 21 settembre, per poi tornare con le strisce quotidiane che permetteranno come sempre al pubblico di spiare ciò che avviene dentro la scuola più famosa d'Italia.

Si vocifera anche di un possibile ritorno al sdurante il daytime, prima del tanto agognato serale. Anche su questo, però, al momento non ci sono conferme ufficiale, perciò non resta altro da fare che aspettare l'inizio della nuova stagione, tra ritorni, conferme e novità.