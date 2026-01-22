Da Amici a Rai1: Martina Miliddi entra in scena ad Affari Tuoi. Ecco chi è

Lunedì 19 gennaio, Stefano De Martino ha accolto in studio Martina Miliddi, che ha sostituito temporaneamente Herbert Ballerina ad Affari Tuoi. Il conduttore ha scherzato: " Avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Ora, finalmente, c’è una vera ballerina ". Al posto del comico, infatti, era presente un cartonato con la scritta “torno subito”, mentre la sua voce registrata ha fatto ridere il pubblico con battute sul suo lavoro.

Dal talent alla ribalta televisiva

Martina Miliddi, nata a Cagliari il 21 luglio 2000, ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2020. Specializzata in balli latino-americani, è arrivata al serale prima di essere eliminata alla quinta puntata. La sua energia e la tecnica l’hanno portata a lavorare successivamente in diversi corpi di ballo televisivi, fino a comparire in programmi come Viva Rai2 di Rosario Fiorello, Audiscion con Gigi e Ross ed eventi musicali come Battiti Live.

Al cinema con Checco Zalone

Tra le esperienze più recenti, ha ballato nel film di successo Buen Camino, nella scena finale con Checco Zalone sulla canzone-tormentone “La prostata inflamada”. Un momento che ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua versatilità come performer.

Palchi e grandi eventi

Oltre alla televisione e al cinema, la ballerina sarda ha calcato anche prestigiosi palchi, come quello di San Siro durante il concerto di Gabry Ponte. Sui social, Martina ha raccontato l’emozione dell’esperienza: " Alcuni palchi li vedi e un po’ li sogni, ma dentro di te sai che sono lontani dal tuo mondo. Mi do una pacca sulla spalla per tutto il mio passato, a combattere per avere questo ".

La vita privata

Martina Miliddi mantiene grande riservatezza sulla sua vita privata. In passato è stata legata ad Aka7Even e a Raffaele Renda, entrambi ex concorrenti di Amici. Oggi è fidanzata con Simone Milani, noto come Spillo, ballerino e coreografo hip-hop formato all’accademia di Kledi Kadiu.

Attivissima sui social con oltre 360mila follower su Instagram (@martinamiliddi), collabora anche comeper diversi brand di moda. Tifosissima della Roma, condivide con i fan momenti della sua carriera e della