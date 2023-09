Antonella Clerici torna in tv: allegria e semplicità, la sua ricetta perfetta

È partita col botto la trasmissione “È sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici dal lunedì al venerdì in diretta su Raiuno dalle 11.55 alle 13,25. Gli ingredienti (non solo culinari) che caratterizzano il programma giunto alla quarta edizione sono svariati (ricette, racconti di vita, narrazione del Made in Italy e delle tradizioni, giochi telefonici), ma il fil rouge è indubbiamente la semplicità che dagli studi Rai di Milano attraverso l’allegria, il buonumore i consigli e la professionalità della squadra di lavoro giunge con immediatezza nelle case dei telespettatori. Ieri, lunedì 11 settembre, il programma ha ottenuto il 16,44% di share consacrando la Clerici regina della fascia diurna prima del Tg.

Le novità per la stagione 2023 -2024 del programma realizzato in collaborazione con la società Stand by Me sono diverse, a partire dall’arrivo in squadra del professor Daniele Persegani che terrà uno speciale corso di cucina. Altra novità riguarda i telespettatori che, nel caso vengano selezionati potranno essere protagonisti in studio cucinando un piatto speciale legato a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari. “Sarete protagonisti anche voi; mandateci una ricetta di famiglia, una ricetta del cuore, quello che vi piace, quello dove voi vi sentite preparati ma che ha anche una storia, una storia bella da raccontare e verrete qui in studio a cucinarla con noi”, promette Antonella Clerici. Sempre il pubblico attraverso i canali social, la mail e la posta tradizionale potrà chiedere consigli o esprimere le proprie opinioni agli chef. Tra i componenti del cast spicca sicuramente il “disturbatore” e assaggiatore Alfio Bottaro che con le sue gag diverte telespettatori e addetti ai lavori. Non manca Lorenzo Biagiarelli, sempre pronto a descrivere aneddoti e curiosità su prodotti e ingredienti provenienti da ogni parte del mondo.

Per la quarta stagione consecutiva a bordo campo troviamo anche la dottoressa Evelina Flachi che esamina scrupolosamente e non solo in termini di calorie tutto ciò che viene cucinato. Tra le presenze settimanali Federico Quaranta (attraverso i suoi viaggi racconterà luoghi, tradizioni, usi e costumi); poi non mancheranno i racconti di Angela Frenda (food editor del Corriere della Sera) e i suggerimenti del venerdì a cura di Giovanna Civitillo su sagre ed eventi che si svolgono in Italia durante i fine settimana. Una menzione speciale va al nutrito gruppo di chef eterogenei che, insieme al sommelier e gastronomo Andrea Amadei sono diventati volti famigliari e veri e propri punti di riferimento per i telespettatori della rete ammiraglia Rai: Barbara De Nigris, Cristina Lunardini, (Zia Cri), Natalia Cattelani, Antonella Ricci, Gian Piero Fava, Fulvio Marino, Sergio Barzetti, Ivano Ricchebono, Mauro e Mattia Improta, Sal De Riso e tanti altri bravissimi professionisti.