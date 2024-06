Aras Senol vince l'Isola dei Famosi 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è conclusa ieri sera la diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi che, dopo due lunghi mesi di sofferenze, fame e resistenza fisica e mentale dei naufraghi in Honduras, ha decretato il vincitore: Aras Senol.

I primi minuti della finale

Un inizio di puntata all’insegna delle emozioni e dei saluti per la padrona di casa, Vladimir Luxuria che ha immediatamente ringraziato i suoi compagni d’avventura, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Poi, si è proseguito con i consueti best moments di questi 58 giorni. Così, dopo il collegamento con l’Honduras dove ad attenderla c’erano i naufraghi e l’inviata Elenoire Casalegno, ha preso avvio la finale.

Il risultato del televoto

Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale abbiamo visto Edoardo Stoppa, Alvina Varecondi Scortecci, Artur Dainese, Aras Senol, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. Tuttavia, la serata si è aperta con il televoto che ha visto protagonisti Edoardo Franco e Aras Senol. Ad avere la meglio è stato l’attore di Terra Amara e, a questo punto, è iniziata la finale vera e propria.

Il primo televoto flash ha visto l’eliminazione di Artur Dainese con il 62%. Subito dopo di lui, ad abbandonare l’Honduras è stata Alvina Varecondi Scortecci con il 71%. A questo punto, si è aperto un terzo ed ultimo televoto flash prima del duello decisivo; a scontrarsi Edoardo Stoppa e Aras Senol. Ad avere la meglio è stato Aras Senol con il 32% delle preferenze contro Edoardo (68%).

Le sorprese della finale

Nella serata di ieri non sono di certo mancate le sorprese, e ai concorrenti è stata data l’opportunità di riabbracciare gli affetti più cari. Il primo è stato Edoardo Franco che ha potuto incontrare il papà Enrico che ha finto di essere un cameraman. Subito dopo è toccato ad Artur al quale è stata letta un’emozionante missiva dalla mamma in collegamento dall’Italia. E ancora, tempo di commozione anche per Samuel Peron ed Edoardo Stoppa; per loro sono arrivate le compagne Tania e Juliana che hanno dovuto affrontare una prova. Come se non bastasse, per Edoardo Stoppa anche una letterina dai loro figli che subito dopo ha saluto essendo loro in studio. Anche per la contessa Alvina è arrivata una sorpresa: l’incontro con il fratello prima e il collegamento con la sorella da casa, insieme al cane e alla governante dopo. Infine, gioie anche per Aras Senol che ha riabbracciato la fidanzata con cui ha detto che tra meno di un anno convolerà a nozze.

Il vincitore dell’Isola dei Famosi

Nella lotta a due per decretare il vincitore della diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi sono quindi arrivati: Samuel Peron e Aras Senol.

Così, dopo che Elenoire Casalegno ha spento definitivamente le luci della Palapa, Vladimir Luxuria ha letto il verdetto finale:. L'attore ha deciso di donare metà del montepremi alla fondazione Giulia Cecchettin.