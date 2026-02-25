Arianna Fontana non sarà presente: cosa è successo alla campionessa olimpica

TESTO ARTICOLO

C’era molta attesa per salutarla, applaudire e ascoltare l’atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi (invernali ed estive), Arianna Fontana, ma la pattinatrice di short track ha dato forfait e non sarà presente sul palco dell’Ariston.

Le cause

“Non ci sarà stasera sul palco dell'Ariston Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, perché ha 40 di febbre: le facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo viva con noi questa bella serata da casa”: lo ha annunciato in conferenza stampa il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, Claudio Fasulo.

La 35enne di Sondrio ha regalato tanti sorrisi all’Italia vincendo tre medaglie alle ultime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: la medaglia d’oro nella staffetta mista sulla distanza dei duemila metri e due medaglie d’argento nei 500 metri e nella staffetta femminile tremila metri. In questo modo, con 14 medaglie complessive alle Olimpiadi, ha superato il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti che nella sua carriera ha vinto complessivamente 13 medaglie.

Gli atleti presenti

Confermata, invece, la presenza di Francesca Lollobrigida: mamma “Lollo” ha vinto due medaglie d’oro nel pattinaggio di velocità speed skating sulle distanza dei tremila e cinquemila metri. Presente anche Lisa Vittozzi, la biatleta di 31 anni che ha portato la prima medaglia, tra l’altro d’oro, nella specialità del Biathlon con una gara perfetta.

Saranno presenti anche due campioni paralimpici: Giacomo Bertagnolli, lo sciatore che ha già vinto ben otto medaglie nello sci alle Paralimpiadi invernali e Giuliana Turra, al suo debutto

nella massima manifestazione mondiale che rappresenta l’Italia per il curling in carrozzina. Entrambi gli atleti assieme al folto gruppo azzurro, saranno impegnati alle Giochi paralimpici Milano-Cortina dal 6 al 15 marzo.