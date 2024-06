Aspettando la finale dell'Isola dei Famosi 2024 : tutti i top e i flop di questa edizione

Ci siamo. Dopo 58 giorni di resistenza, prove e tanta fame, questa sera, mercoledì 5 giugno, andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata dell’Isola dei Famosi. A contendersi la finale saranno: Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Aras Senol, Edoardo Franco e il finalista “segreto”, Samuel Peron. Soltanto nel corso della diretta, infatti, i naufraghi scopriranno che anche il ballerino di Ballando con le Stelle ha ottenuto il pass per la finalissima. Anche quest’anno, il montepremi finale ha una cifra pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione direttamente scelta dal vincitore.

Un’edizione decisamente particolare e all’insegna delle novità, con il cambio di conduzione, degli opinionisti e dell’inviata in Honduras. Così, a tenerci compagnia insieme ai naufraghi sono stati Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno. Tra ritiri, squalifiche e infortuni, in vista della finale di questa sera, mercoledì 5 giugno, andiamo a ripercorrere tutti i top e i flop di questa edizione del reality.

Top

La rivelazione Joe Bastianich

Sono 24 i naufraghi che quest’anno sono sbarcati in Honduras per vivere questa nuova esperienza, uno tra tutti, però, ha conquistato il cuore del pubblico inaspettatamente. Stiamo parlando dello chef e imprenditore Joe Bastianich. Noto al pubblico italiano per la sua esperienza come giudice nell'edizione italiana di Masterchef (oltre a essere apparso in programmi come Amici Celebrities e Italia's Got Talent) ha svelato una parte inedita di sé. Così, ha dimostrato un grande senso dell’ironia, ma soprattutto tanta profondità, come quando ha raccontato la sua storia ai compagni d’avventura, spiegando le difficoltà che la sua famiglia ha dovuto affrontare. Peccato, però, che per motivi di salute è stato costretto a ritirarsi; con ogni probabilità, sarebbe arrivato in finale e avrebbe potuto giocarsi la vittoria.

La proposta di matrimonio per Matilde Brandi

Una piacevole sorpresa. Matilde Brandi la potremmo definire la vincitrice morale di questa Isola dei Famosi. Reduce da un’esperienza televisiva in cui era stata tra le concorrenti più discusse, Grande Fratello Vip, Matilde ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori. Contrariamente a quanto si potesse immaginare, si è fatta conoscere dal pubblico, portando a compimento un percorso di crescita. Tra i momenti più attesi, d’altronde non possiamo non menzionare l’arrivo in Honduras del suo compagno Francesco, l’uomo che le ha cambiato la vita, e che adesso è pronto a sposarla.

La genuinità di Edoardo Franco e la fidanzata Valentina

Anche Edoardo Franco è stato una vera scoperta in quest’Isola dei Famosi. Sincero, schietto e senza peli sulla lingua, ha sempre espresso il suo parere, anche a costo di “rischiare grosso” come poter diventare il bersaglio del gruppo. Vincitore di Masterchef 2023, adesso è (forse) pronto per trionfare in un talent in cui con la cucina non si può avere a che fare. Uno dei momenti più belli di questa edizione è stato l’incontro con la fidanzata Valentina, peraltro avvenuto dopo essersi rasato i capelli per garantire una ricompensa al gruppo. La fidanzata di Edoardo è volata in Honduras per fargli sentire tutta la sua vicinanza. La parola chiave del loro incontro? Genuinità.

Flop

Ritiri e squalifiche

Un’edizione davvero complicata quella che sta per volgere al termine considerando la lista quasi infinita di ritiri, infortuni e squalifiche. Ancora prima che il reality iniziasse, infatti, Tonia Romano è stata costretta a rinunciare alla sua esperienza honduregna. Dopo di lei: l’infortunio di Francesca Bergesio, il ritiro di Peppe di Napoli, la squalifica di Francesco Benigno e i ritiri di Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich. Tra questi, riflettori puntati sull’attore Francesco Benigno che ha dato il via ad una lunghissima polemica poi conclusasi con la messa in onda del video nel corso della diretta che lo ha portato alla squalifica.

L’esagerazione Rosanna Lodi

Una delle concorrenti che ha fatto più discutere e (forse) per un’eccessiva voglia di apparire, spesso protagonista di allusioni spiacevoli su Samuel Peron e Greta Zuccarello. Così, per diverse puntate, ha continuato imperterrita a sparare a zero, alludendo ad una loro vicinanza. Per lei nessun dubbio: il rapporto tra i due era morboso. “È nata una telenovela”, aveva tuonato nel corso di una puntata, prima di lanciare l’arco con tutte le frecce, insinuando una tresca tra i ballerini. Insomma, va bene esprimere la propria opinione, però – considerando che di mezzo ci sono anche dei rapporti e, soprattutto dei bambini - così è stato troppo.

Il furto-gate

Il furto-gate: una pagina infinita di quest’Isola che alla fine ha stufato, penalizzando anche chi ha procrastinato nel dire la verità. In particolare, stiamo parlando di Khady Gueye che, forse per proteggere il compagno d’avventura Artur Dainese, ha pagato con l’eliminazione il non aver detto come stavano le cose.

Già dalla seconda puntata si è parlato di un furto del cibo ai danni dei cameramen dell’Isola. L’episodio è stato tirato fuori ad ogni puntata.

Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere la puntata di stasera per scoprire il vincitore della 18esima edizione dell'Isola dei Famosi.