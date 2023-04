Aspettando la finale del GF Vip: tutti i top e i flop di questa edizione 2023

Dopo sei mesi di reclusione, questa sera andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. A contendersi la finale, per il momento sono: Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il sesto finalista verrà decretato nella puntata di questa sera e verrà scelto dal televoto del pubblico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Anche quest’anno, il montepremi finale ha una cifra pari in 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione scelta dai vipponi tempi addietro rispetto alla puntata di questa sera.

Tutto si può dire di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma tranne che non ci abbia regalato dei veri e propri colpi di scena: tra emozioni, momenti inaspettati, litigi, riappacificazioni, amori, coppie esplose e concorrenti squalificati, nel bene o nel male, il programma ci ha tenuto compagnia per 197 lunghi giorni.

In vista della finale di questa sera, lunedì 3 aprile, andiamo a ripercorrere tutti i migliori e peggiori momenti di questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato, quest’anno, dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Il caso Marco Bellavia

A poche settimane dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, l’ex volto di Bim Bum Bam è stato protagonista di una brutta pagina del reality. Bellavia, a causa di problemi legati alla sua salute mentale, nonostante parecchie volte avesse chiesto aiuto, è stato ignorato dai compagni e alla fine, è stato costretto a dovere lasciare il programma. Ma ad aggravare la situazione è stato il comportamento degli altri concorrenti che, piuttosto che aiutarlo, lo hanno isolato del tutto non comprendendo il suo malessere. In particolare, l’ex gieffina Ginevra Lamborghini (che è poi stata squalificata), Giovanni Ciacci e Gegia hanno deriso Bellavia, sminuendo così una malattia che oggigiorno affligge sempre più persone: la depressione.

L’amicizia tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro

Una bella pagina di reality è stata scritta dalla coppia Daniele Dal Moro, l’ex tronista di Uomini e Donne, e dalla cantante Wilma Goich. I due, infatti, nonostante la differenza d’età, si sono resi protagonisti di un bellissimo legame che ha permesso, alla Goich, in un momento delicato della sua vita a seguito della perdita della figlia, di tornare a sorridere. Una complicità meravigliosa che, a volte, ha fatto addirittura sospettare in un' interesse di Wilma nei confronti di Daniele.

Luca Onestini e Ivana Mrazova

La scelta di Alfonso Signorini di far rientrare gli ex fidanzati nella casa ha sicuramente cambiato gli equilibri. E se, per Martina Nasoni e l’ex Daniele Dal Moro e per Nikita Pelizon e l’ex Matteo Diamante non c’è stato nulla da fare, diverso è stato per Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, che si erano conosciuti all’interno del reality nell’edizione del 2017 dopo quattro anni di relazione, avevano preso le distanze. L’essersi ritrovati insieme all’interno della Casa, però, sembrerebbe aver fatto riflettere Luca e Ivana che, con grande delicatezza hanno dimostrato di provare ancora un forte sentimento l’uno nei confronti dell’altro, regalandoci, così, delle belle emozioni.

Il ritorno in casa di Ginevra Lamborghini

Ad indignare il mondo del web c’è stato il rientro in casa di Ginevra Lamborghini che era stata squalificata dal reality a seguito del caso Marco Bellavia. Infatti, non soltanto a differenza di quanto accade spesso con i concorrenti squalificati la cantante è stata presente in studio, ma è stata fatta anche rientrare all’interno della Casa. Ricordiamo che la frase che le costò l’espulsione riferita a Bellavia era: “Merita di essere bullizzato”; di certo un’espressione che non poteva passare inosservata.

Il van

I più appassionati sicuramente non dimenticheranno il caso del van che ha tenuto incollati milioni di telespettatori, in attesa di scoprire cosa fosse accaduto all’interno del camper della Casa. I protagonisti sono stati Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Nella location che di solito ospitava gli Incorvassi, sono stati staccati i microfoni dalla telecamera per permettere ai quattro inquilini di scambiarsi chiacchiere e segreti. I quattro, però, non hanno pensato all'unico microfono che era rimasto attaccato, quello di Edoardo Donnamaria, e così, sono stati colti in flagrante e poi protagonisti di un provvedimento del Gf Vip.

F Oriana vs Antonella

Non si potranno nemmeno non menzionare le diverse liti che hanno visto in prima linea le protagoniste indiscusse di questa edizione del Gfvip: Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le due, spesso, sono state messe a confronto anche dallo stesso Alfonso Signorini, regalando siparietti indimenticabili tra una Fiordelisi al veleno che accusava Oriana di essere trash e di buttarsi su tutti gli uomini, e una Marzoli che, gesticolando con eccesiva foga contro Antonella e tenendo un lip gloss tra le mani, esclamava: “Mi fai ridere”.

Giaele De Donà e l’incontro con la madre

Una delle pagine più emozionanti di questo Grande Fratello Vip è stata scritta da una delle finaliste, Giaele De Donà e la madre Tatiana affetta da una malattia che la costringe in sedia rotelle. “Con questa trasmissione tua mamma ha ripreso a vivere nuovamente, perché si stava lasciando un po’ andare. È tutto il giorno davanti alla televisione” aveva esordito il nonno di Giaele. A questo punto, la mamma tra le lacrime ha detto alla modella: “Sei stupenda, ho visto che sei in finale, sono venuta per questo. L’ho vista qui fuori la premiazione, ho pianto tantissimo. All’inizio del tuo percorso eravamo un po’ così…adesso hai preso tutto alla grande e siamo tutti molto felici”.

Giaele e la Bruganelli

Un altro momento che ha creato grande scompiglio nel reality è stato l’acceso scontro tra l’opinionista Sonia Bruganelli e Giaele De Donà. In quell’occasione, i toni si sono alzati parecchio e l’opinionista dallo studio aveva tuonato contro la modella: “Tu devi preoccuparti del tuo matrimonio non di tutto il resto tesoro [….] Fai finta che ti interessa di quel povero uomo che hai lasciato fuori”, riferendosi al comportamento di Giaele che, più volte, all’interno del programma aveva lasciato intendere di essere interessata ad Antonino Spinalbese, nonostante fosse sposata con con Bradford Beck.

Antonella ed Edoardo

Per ultimi, non possiamo non citare la coppia protagonista di questo Gf Vip: i Donnalisi. Edoardo Donnamaria, che è stato squalificato proprio per gli atteggiamenti inopportuni nei confronti di Antonella, è stato addirittura accusato dagli utenti del web di molestie nei confronti della Fiordelisi. In particolare, a provocare lo sdegno dei fan di Antonella, è stato un episodio: dopo una discussione, Donnamaria continuava a toccare il seno della Fiordelisi nonostante lei cercasse invano di allontanarla. A quel punto, Edoardo, ha risposto in maniera surreale all'influencer dicendole: “Antonella ferma, non mi devi toccare”. Una reazione fuori dal comune, poiché in quel momento era proprio lui a darle fastidio.

Insomma, come ben si sa, il Grande Fratello Vip è un programma che divide molto, forse quest’anno più che mai; eppure, una cosa è certa: alla fine di ogni edizione se ne è discusso parecchio e, forse, questa è la vera vittoria per l’intera squadra che lavora al reality.