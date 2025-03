Aspettando la finale del Grande Fratello 2025: i top e i flop di questa edizione

Ormai ci siamo, dopo più di sei lunghi mesi di reclusione, questa sera andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello. A contendersi la vittoria, per il momento, ci sono quattro indiscutibili protagonisti di questa edizione del reality: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Il quinto finalista verrà decretato dal televoto del pubblico direttamente nella diretta di questa sera. In lizza per entrare ufficialmente a far parte della cinquina finale un duo tutto al femminile: Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Il montepremi ha una cifra pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione scelta dal concorrente vincitore.

Anche questa edizione del “papà” di tutti i reality, non ci ha risparmiato da colpi di scena: tra emozioni, litigi, riappacificazioni, momenti inaspettati, amori e coppie esplose, nel bene o nel male, il programma ci ha tenuto compagnia per 195 lunghi giorni. È per questo che, in vista della finale di questa sera, lunedì 31 marzo, andiamo a ripercorrere tutti i top e i flop di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Top



Il ritorno di Stefania Orlando

La vera queen di questa edizione. Stefania Orlando ha avuto il coraggio di rientrare nella Casa del Grande Fratello dopo il grande successo della sua precedente partecipazione, in cui era stata una delle protagoniste assolute, arrivando fino alla finale. Dopo un inizio in sordina, ha scelto di mettersi in gioco fino in fondo, senza paura di esporsi e di dire sempre la sua, a differenza di molti altri concorrenti che hanno preferito restare nell’ombra. Sarebbe stato più semplice evitare di prendere posizione, magari schivando lo scontro con i cosiddetti “poteri forti” della Casa, come Shaila e Lorenzo. Eppure, Stefania non si è tirata indietro. Una scelta che l’ha resa protagonista fino all’ultimo, anche se, purtroppo, con il senno di poi, l’ha probabilmente condannata all’eliminazione prima della finale. Tuttavia, è uscita a testa alta, dimostrando che, anche se esporsi può costare caro, almeno ti permette di vivere il reality da protagonista, e non come un semplice ospite di passaggio nella Casa più spiata d’Italia.

L’educazione di Javier Martinez

In un’edizione particolarmente complessa come quella di quest’anno, è impossibile non riconoscere ad Javier un grande merito: la sua educazione. Pur essendo spesso indeciso, titubante e protagonista di ripensamenti sui suoi sentimenti, il giocatore di pallavolo non ha mai mancato di rispetto a nessuno. Una dimostrazione che, anche nelle situazioni più difficili, è possibile mantenere garbo e correttezza. Quando si partecipa a un reality come il Grande Fratello, dove le telecamere sono accese 24 ore su 24 e dove si entra ogni giorno nelle case degli italiani, è fondamentale non dimenticare la responsabilità che si ha nei confronti del pubblico e Javier non lo ha fatto. Anche per questo, Javier avrebbe meritato un posto in finale.

L’amore tra Mariavittoria e Tommaso

Per ogni coppia nata sotto i riflettori, ci auguriamo sempre che ce ne sia almeno una capace di vivere l’amore con la stessa autenticità di Mariavittoria e Tommaso. Con grande tenerezza, hanno affrontato questa esperienza complessa fianco a fianco, scegliendo di proteggere i loro sentimenti anziché metterli al servizio del gioco. Forse è anche per questo che Mariavittoria è riuscita ad arrivare fino alla finale. Impossibile non apprezzare la dedizione con cui Tommaso ha rispettato le sue fragilità, accompagnandola con discrezione e affetto giorno dopo giorno. Una storia d’amore vera, lontana da ogni strategia e "dall’ossessione" di catturare il favore delle telecamere.

I siparietti delle Monsè

Maria e Perla, madre e figlia, sono state protagoniste di alcuni dei momenti più leggeri e divertenti del programma. Con i loro abiti sempre molto “sobri” e le loro discussioni spesso al limite della “follia”, soprattutto nei confronti delle ex Non è la Rai, hanno saputo regalare spensieratezza al pubblico. Pur nelle dinamiche a volte complesse della Casa, hanno avuto il merito di stemperare tensioni, entrando nelle case degli italiani con il loro stile decisamente unico e inconfondibile.

Il ripescaggio

Un colpo di scena che ha regalato sorprese e acceso il dibattito tra gli appassionati del programma. Il ripescaggio dei vecchi concorrenti, scelti direttamente dal pubblico, ha permesso ad alcuni di loro di rientrare in gioco, scatenando reazioni contrastanti. Una scelta che ha sicuramente fatto discutere, ma che ha anche aggiunto una buona dose di pepe all’edizione, offrendo ai "colossi" del reality una seconda chance. Non a caso, Jessica ed Helena, tornate in corsa, sono riuscite a volare fino alla finale.



Flop



Il bollitore gate

Su questa edizione del Grande Fratello ha aleggiato un’ombra difficile da ignorare: il bollitore gate. Un episodio che ha provocato una dura reazione da parte dell’opinione pubblica e che ha visto protagoniste Helena, Jessica e Ilaria. Tutto è accaduto nel pieno di un’accesa discussione, quando, in un momento di tensione, Helena ha lanciato un bollitore, scatenando il caos. Parole grosse sono volate, rendendo la situazione ancora più incandescente. Un episodio da dimenticare, che il reality ha giustamente deciso di sanzionare, mandando al televoto le protagoniste della vicenda.

Il teatrino (infinito) di Lorenzo e Shaila

Il flop dei flop. Per sei lunghi mesi, la tormentata storia tra Lorenzo e Shaila ha monopolizzato l’attenzione del reality, tra avvicinamenti, allontanamenti e continui ritorni di fiamma. Indiscutibilmente tra i protagonisti assoluti di questa edizione, ma forse anche troppo. Il loro infinito tira e molla, inizialmente intrigante, ha finito per stancare (e annoiare) il pubblico, trasformando quella che poteva essere una love story appassionante in un vero e proprio teatrino senza fine. Non è un caso, forse, che Shaila non sia arrivata (immeritatamente) in finale.

Le uscite di Lorenzo Spolverato

Tante, forse troppe. Nel corso del Grande Fratello, Lorenzo, pur essendone uno dei protagonisti indiscussi, si è spesso lasciato andare a comportamenti e affermazioni fuori luogo, che hanno finito per compromettere la sua esperienza. Vivere più di sei mesi “recluso” non è certo semplice, ma lui ha perso la bussola più di una volta, nonostante i continui richiami del conduttore. Morale della favola? È volato in finale e, soltanto in questi ultimi giorni, sembra avere raddrizzato il tiro.

I dissapori di Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Amici o nemici? Il rapporto tra Jessica e Luca è stato un continuo alternarsi di alti e bassi, segnato da scontri accesi e reciproche accuse di falsità. Un legame complicato, che forse avrebbe preso una direzione diversa con un pizzico di sincerità in più. La nota positiva? Il chiarimento arrivato poco prima dell’uscita di scena definitiva di Luca dal programma. Tuttavia, non è bastato a cancellare le ombre – forse evitabili – che hanno segnato il loro rapporto.

Shaila Gatta fuori falla finale

Che piaccia o meno, Shaila è stata una concorrente con la C maiuscola. Sin dal primo giorno, si è messa in gioco senza risparmiarsi, mostrando sempre i suoi sentimenti – forse anche troppo – e senza mai avere paura di esprimere la propria opinione. Eppure, il pubblico ha scelto di non premiarla, escludendola dalla finale. L’ex velina potrebbe aver pagato lo scotto di essersi schierata contro una concorrente scomoda come Zeudi, forte di un fandom “agguerrito”.

Che dire? Esporsi ha avuto un prezzo alto per Shaila, ma una cosa è certa: nel bene e nel male, è stata una delledi questa edizione e avrebbe meritato un posto in finale.

Ormai si sa, il Grande Fratello è un programma che divide molto, ma alla fine di ogni edizione l'importante è che se ne sia parlato.