Un assente, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2024

Ieri pomeriggio, venerdì 4 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, la seconda di questa edizione, che andrà in onda domenica 6 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento scoppiettante ricco di performance, tantissimi ospiti e, soprattutto, inizieremo a scoprire il talento dei nuovi protagonisti della trasmissione. Naturalmente, l’obiettivo degli allievi della scuola più longeva della tv italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per difendere a tutti i costi la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la seconda puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stato Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, seguito da Vybes, Ilan, Senza Cri, TrigNo, Luk3 e Diego. In fondo alla classifica troviamo, invece, Alena (allieva di Rudy Zerbi).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Teodora (allieva di Deborah Lettieri); subito dopo di lei, Daniele, Chiara, Rebecca, Alessio, Alessia e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Sienna, la ballerina di Emanuel Lo.

Un allievo assente e i compiti dei maestri

Nella puntata di domenica assisteremo già ad un primo colpo di scena: l’assenza di un allievo. Gli appassionati del daytime della trasmissione di Maria De Filippi sapranno già che il ballerino Gabriele aveva palesato un forte malessere, derivato non soltanto da un taglio al piede, che gli stava impedendo di lavorare nel migliore dei modi, ma anche dalla paura di non farcela. Così, aveva deciso di lasciare il programma. Decisione confermata anche dalla sua assenza nella puntata di domenica 6 ottobre. Iniziano i compiti degli insegnanti di Amici per gli allievi. Il primo è per Alessia, la ballerina della maestra Celentano; per lei un compito affidato da Deborah Lettieri. Alessia avrebbe dovuto ballare una rumba con un passamontagna sul volto e senza accenti. Tuttavia, la maestra Celentano ha deciso di mettere gli accenti, tanto che Deborah Lettieri ha abbassato la leva, sottolineando che non era ciò che aveva espressamente domandato. L’altro compito è stato svolto da Sienna, anche questa volta voluto da Deborah Lettieri, che l’ha giudicata insufficiente, contrariamente al parere del suo insegnante Emanuel Lo. Infine, gara inediti per Ilan, TrigNo e Senza Cri, ma il vincitore – come riporta Superguida TV – lo scopriremo soltanto grazie al televoto.

Gli ospiti della seconda puntata

Ospite d’eccezione della seconda puntata del pomeridiano, un ex allievo della scuola di Amici, Petit a cui Maria De Filippi ha consegnato il

disco di platino per Mammamì. Inoltre, in studio presenti ancheedin qualità di giudici esterni, rispettivamente per le gare di canto e ballo.