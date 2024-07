"Atterriamo al Berlusconi Airport". Porro e Cruciani sbertucciano gli anti Cav

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sarà da divertirsi. Ne sono convinti Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, tanto che all'inizio del "Tavolo per due" a Quarta Repubblica il conduttore ha fatto ascoltare un particolare "annuncio". Quello che i passeggeri degli aerei in atterraggio a Malpensa presto dovranno ascoltare se diventerà realtà la proposta di Matteo Salvini di intitolare lo scalo a Silvio Berlusconi.

"Gentili passeggeri, è il comandante che vi parla: vi annunciamo che siamo atterrati all'aeroporto Silvio Berlusconi. La temperatura esterna è di circa 27 gradi, il cielo sereno. In attesa delle operazioni di sbarco vi auguriamo una buona permanenza a Milano". L'audio è ovviamente farlocco, realizzato dalla redazione del programma di Mediaset. Ma presto potrebbe diventare un'abitudine per i milioni di passeggeri che arriveranno nel capoluogo lombardo via Malpensa. I due conduttori sghignazzano sotto i baffi. A farli sorridere sono ovviamente le reazioni che hanno avuto i nemici storici del Cav, da Travaglio a Beppe Sala, passando per gli esponenti lombardi del Pd, che hanno reagito con la schiuma alla bocca all'ipotesi salviniana di omaggiare così l'ex premier, imprenditore, presidente di una squadra di calcio e tante altre cose.

"È successa la fine del mondo", fa notare Porro. "Questa costa sta facendo impazzire tutti". Ribatte Cruciani: "La proposta sta facendo venire la bile a tutti gli odiatori professionisti di Berlusconi. Anche se è morto, ancora attira odio. C'è una petizione online promossa dai Giovani Democratici per opporsi a questa decisione. A questo punto, visto che c'è anche il professor Montanari scatenato, io insisterei ancora e raddoppierei: farei anche le sale interne intitolare ad altre cose. Metterei la frase di Berlusconi contro i comunisti ("siete ancora, come sempre, dei poveri comunisti") in loop ogni ora. Data la quantità di rabbia che sta scatenando questa decisione assolutamente legittima, io punterei a raddoppiare la posta".

Il conduttore della Zanzara insiste: "Tu pensa il mal di pancia di tutti quelli che hanno odiato il Cav e che atterreranno a Malpensa: sui biglietti, all'ingresso, all'atterraggio ovunque apparirà 'Silvio Berlusconi Airport' e la cosa mi fa impazzire". Di gioia, ovviamente.