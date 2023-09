"Aveva posto dei paletti...". Carlo Conti rompe il silenzio sulla Scuccia: perché l'hano fatta fuori da Tale e quale Show

Il "no" di Cristina Scuccia a Tale e Quale show è diventato un caso. L'indiscrezione su un mancato accordo tra la concorrente e la produzione era già emersa alcune settimane fa, ma le voci erano rimaste tali. Poi uno dei giudici del programma del venerdì sera di Rai1 - Cristiano Malgioglio - ha criticato l'ex suora per il suo atteggiamento da "diva" e il caso si è riaperto. Ora, dopo la stoccata di Malgioglio, sono arrivati i chiarimenti di Carlo Conti.

Tale e quale show, fuori Cristina Scuccia

Da tempo l'attenzione era tutta puntata su cosa è successo tra Cristina Scuccia e la produzione di Tale e quale show, che a metà agosto avevano dato per certa la sua partecipazione al programma. Il cast era stato ufficializzato sui canali social della trasmissione, ma il nome dell'ex suor Cristina era stato depennato poco dopo. I presunti motivi? Il mancato accordo economico e i paletti imposti dell'ex monaca impossibili da accettare da parte degli autori. Voci confermate anche da uno dei giudici della trasmissione Cristiano Malgioglio che, nelle ultime ore, ha criticato duramente la Scuccia.

Le spiegazioni di Carlo Conti

A fare chiarezza sulla vicenda è stato Carlo Conti. Alla vigilia del ritorno in onda del suo show (il 22 settembre), il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Dipiù Tv e ha risposto alla domanda sulla "sparizione" di Cristina Scuccia dal cast. " Sì, questa estate era stata annunciata la sua presenza a Tale e quale show di Cristina Scuccia. Avevamo scelto Cristina", ha rivelato Conti, proseguendo: "Però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni e di paletti, che non abbiamo potuto accettare ".

I paletti imposti dall'ex suor Cristina