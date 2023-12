Ballando con le Stelle, la finale: anticipazioni, concorrenti e ospiti

Cresce l'attesa per la finale di Ballando con le stelle. Tra poche ore si conoscerà il nome del vincitore dell'edizione 2023 dello show danzante di RaiUno. Luisella Costamagna, vincitrice della passata stagione, passerà il testimone a una delle sette coppie rimaste in gara. Per i bookmakers le favorite sono Simona Ventura e Wanda Nara, ma la finale può riservare sorprese inattese.

Le coppie arrivate in finale

Davanti alla giuria tecnica e a quella popolare si sfideranno a colpi di samba, cha cha e rumba le sette coppie che, in queste settimane, hanno superato le prove, le sfide e ottenuto il favore dei social network. In pista scenderanno Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Simona Ventura e Samuel Peron, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Giovanni Terzi e Giada Lini, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Quest'ultima coppia, però, partirà da un punteggio di -20. Nel corso della semifinale di sabato scorso, la conduttrice e il suo maestro sono stati salvati da Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che hanno assegnato alla coppia la Wild Card con penalizzazione. Se la loro gara sarà in salita, non andrà meglio alle altre coppie in pista che dovranno affrontare prove a sorpresa per puntare alla vittoria.

Ospiti della finale di Ballando con le stelle

Come da tradizione anche l'ultima puntata dello show del sabato sera di RaiUno avrà i suoi ballerini per una notte. Milly Carlucci ospiterà in studio Alberto Angela, che presenterà Stanotte a Parigi in onda il 25 dicembre e si cimenterà con un ballo a sorpresa. A Ballando con le stelle ci saranno anche Alessandro Siani e Cristiana Capotondi - protagonisti del film delle feste "Succede anche nelle migliori famiglie" - e anche per loro ci sarà un'esibizione in pista ancora top secret. Le palette dei giudici però non si alzeranno per gli ospiti: nella finale non ci saranno, infatti, i tesoretti e le coppie in gara dovranno sfidarsi in pista senza bonus.

Chi vincerà: le previsioni dei bookmakers

Chi ha seguito Ballando con le stelle conosce i nomi degli aspiranti al podio della finale. La coppa se la contendono Simona Ventura e Wanda Nara mentre il terzo posto potrebbe andare a Teo Mammucari. Alla vigilia della serata conclusiva la grande favorita alla vittoria per i bookmakers è Wanda Nara che, per i siti di scommesse, sta conquistando il gradimento di tutti. Subito dietro Simona Ventura e poi a seguire Sara Croce e Teo Mammucari. Dunque, la sfida conclusiva vedrà contrapposte Italia e Argentina tutto dipenderà dai voti dei social.