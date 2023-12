Paola Perego si fa male al ginocchio: finisce l'avventura a Ballando con le stelle

Doveva essere il suo momento per coronare i 40 anni di carriera in tv ma è stato un periodo decisamente sfortunato per la popolare conduttrice tv, Paola Perego, costretta a lasciare definitivamente Ballando con le Stelle a causa di un infortunio al ginocchio. Niente semifinale, quindi, per lei e Angelo Madonia che non sono riusciti ad allenarsi in settimana ma soprattutto non era possibile, per la Perego, forzare a tal punto di rischiare di farsi ancora più male nonostante avesse sperato di farcela fino all'ultimo momento.

L'annuncio di Milly Carlucci

È così che, a inizio puntata, la padrona di casa ha annunciato al pubblico presente in sala e ai telespettatori il forfait della coppia Perego-Madonia. " Paola Perego e Angelo Madonia dovranno lasciare il programma perché Paola non è riuscita a riprendersi dall'infortunio avuto durante le prove di Ballando, ma noi siamo fieri di lei e la ringraziamo per il suo percorso. Sarà una ballerina ad honorem!" , ha affermato Milly Carlucci all'inizio della semifinale. Alcuni giorni fa, sul proprio account Instagram, la Perego aveva pubblicato una "Storia" all'interno di un ascensore con tanto di tutore stampella e scritta ironica: " Chiedimi se sono felice ", con l'emoticon di Homer Simpson in lacrime.

Anche se non le è mai mancata l'ironia, la speranza è stata davvero l'ultima a morire anche se il suo infortunio sembrava, da subito, abbastanza serio da compromettere il proseguimento della sua partecipazione al programma. Nonostante l'eliminazione poteva sperare nel ripescaggio che, in ogni caso, non è potuto avvenire per cause di forza maggiore. Secondo i bene informati, l'infortunio sarebbe capitato accidentalmente in casa un paio di settimane fa.

Le parole di Madonia

Dopo l'annuncio di Milly Carlucci, ha voluto rendere omaggio alla sua compagna di ballo anche Angelo Madonia che, con un post su Instagram, ha ricordato in breve l'esperienza e la stima verso Paola Perego. " In un periodo non semplice sei stata la migliore compagna di viaggio. Meritavi molto di più di solo sei puntate. Grazie per il messaggio di devozione e serietà verso il lavoro. Ti voglio bene", si legge sul post. Immediata c'è stata la risposta della diretta interessata: " Uno dei motivi per cui ringrazierò #Ballando è per aver trovato un amico come te… Grazie Maestro ".

La frattura della costola