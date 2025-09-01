Ballando con le Stelle, nel cast spunta il nome di Belen: sarà ballerina per una notte

Dopo le rivelazioni del cast, Ballando con le Stelle stupisce ancora con alcune indiscrezioni su Belen Rodriguez. A quanto pare, infatti, la showgirl argentina prenderà parte alla trasmissione per una puntata, partecipando come ballerina.

L'indiscrezione arriva da Dagospia. Stando a quanto riportato, Milly Carlucci, conduttrice dello show di ballo, avrebbe fortemente voluto Belen, un personaggio noto e molto seguito. La proposta sarebbe stata fatta e, sempre secondo i rumors, la showgirl avrebbe accettato. A quanto pare la puntata che vedrà Belen fra i protagonisti sarà quella che andrà in onda sabato 4 ottobre, ossia la seconda. Indiscrezioni riportano inoltre che la cifra offerta alla 40enne sarebbe a dir poco stellare.

Si tratta di una notizia sconcertante. Belen conosce già il piccolo schermo, essendo stata conduttrice di Tu Si Que Vales, e sarebbe pronta a tornare di nuovo. Ma non su Mediaset, bensì in Rai. La faccenda potrebbe quindi quasi tradursi in una sorta di sfida fra emittenti televisive, pronte a sfoderare i personaggi più famosi per accaparrarsi l'attenzione del pubblico.

Dopo aver "arruolato" Barbara d'Urso, Milly Carlucci avrebbe tentato la "carta" Belen. La showgirl si cimenterebbe di nuovo nel ballo, attività in cui non è più stata vista esibirsi dai tempi di Amici 2018, quando faceva parte del corpo di ballo del programma.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a partire il prossimo 27 settembre, con un cast composto da Paolo Belli, Signora Coriandoli, Beppe

Convertini, Fabio Fognini, Barbara D'Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Vedremo dunque se anche Belen Rodriguez farà la sua comparsa.