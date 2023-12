Ballando con le stelle, incidente in sala prove per Wanda Nara. Cosa è successo

La gara di Ballando con le stelle si fa dura e in sala prove si moltiplicano gli infortuni. Dopo la frattura di una costola per Paola Perego e la rovinosa caduta di Simona Ventura, è toccato a Wanda Nara e Pasquale La Rocca essere protagonisti di due incidenti per fortuna senza gravi conseguenze. La showgirl argentina è una delle favorite alla vittoria e sente la pressione della semifinale. In sala prove l'asticella si è alzata così tanto che la stanchezza ha portato i due a commettere qualche errore e a infortunarsi.

Cosa è successo in sala prove

Il primo a procurarsi un bel livido sul volto è stato Pasquale La Rocca. Il danzatore napoletano stava provando uno dei balli da portare in puntata con Wanda ma, nella foga dell'esibizione, l'argentina ha sferrato un vero e proprio pugno in faccia al suo maestro, che è stato costretto a sospendere le prove per alcuni istanti. Poteva andare peggio, invece, a Wanda Nara che ha rischiato di rompersi il naso sbattendo nella parete della saletta delle prove. A documentare quanto avvenuto è un video Rai, condiviso dalla showgirl su Instagram. Nel breve filmato si vedono Wanda Nara e il suo maestro di ballo esercitarsi poi, all'improvviso, l'argentina decide di fare una mossa alla sbarra posizionata sullo specchio della parete, ma prende male le misure e sbatte violentemente il viso. Wanda cade a terra tenendosi il naso e La Rocca la soccorre temendo il peggio. Alla fine, però, la moglie di Mauro Icardi se l'è cavata con un ematoma sotto l'occhio, documentato sui social network con una foto che non lascia dubbi sull'impegno che l'argentina sta mettendo nel programma.

La sorpresa di Mauro Icardi

L'incidente avvenuto in sala prove è stato ben presto dimenticato da Wanda grazie alla sorpresa fattale dal marito poche ore dopo. Con un volo privato partito da Istanbul, città dove la famiglia risieda da quando Maurito gioca nel Galatasaray, Icardi è arrivato a Roma con i cinque figli al seguito per assistere alla semifinale di Ballando con le stelle. "Viaggio a sorpresa per sorprendere mamma a Roma", ha annunciato su Instagram il calciatore poi Mauro Icardi e i figli sono arrivati a sorpresa negli studi Rai, dove l'argentina stava provando insieme a Pasquale La Rocca, e hanno trascorso la serata insieme cenando in un locale in centro a Roma. Nella puntata di sabato 16 dicembre in studio a Ballando ci saranno dunque sei spettatori speciali per Wanda Nara, che punta dritta alla finale e, forse, al titolo.