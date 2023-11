Paola Perego, Ballando con le Stelle a rischio: cosa è successo

Ha fatto tanti sacrifici per partecipare a Ballando con le Stelle ma adesso, per colpa di un'infortunio, potrebbe essere costretta ad uscire: Paola Perego è dolorante per la frattura di una costola. Lo ha raccontato a Domenica In alla padrona di casa, Mara Venier, che le ha chiesto quali fossero le sue condizioni di salute.

Come sta la Perego

" La settimana prima ho preso una botta in testa, questa settimana mi sono fratturata una costola, che è peggio. Bisogna solo aspettare, mi hanno detto che in dieci giorni va via il dolore e in trenta giorni quella rotta si rimargina ", ha dichiarato. L'incidente è avvenuto con una "presa", come si dice in gergo tecnico, durante una seduta di allenamento con il ballerino professionista Angelo Madonia con il quale fa coppia all'interno del programma. " Facendo una presa ho sentito un po' di dolore ", ha spiegato, pensando fosse normale che, con una mano sul fianco, si sentisse quella fitta che ha notato anche la sera. Allo stesso Madonia aveva detto di sentirsi bene per non farlo preoccupare.

"MI fa un male cane..."

Il giorno successivo, però, il dolore è aumentato e quello dopo ancora si è formato un livido: i segnali erano chiari, costola rotta. A Ballando con le Stelle, tra l'altro, la Perego ha raccontato che è stato dichiarato "colpevole" il ballerino il quale avrebbe dovuto evitare altre prese ma era all'oscuro di tutto. " Ma non è colpa sua, è colpa mia ", sottolinea giustamente la conduttrice tv.

All'inizio della chiacchierata con la Venier ha fatto il suo ingresso in studio tenendosi chiaramente il fianco e, alla domanda " Come stai? " ha risposto altrettanto chiaramente " Vuoi la verità? Mi fa un male cane. .." La preoccupazione sale: con un viso che è più chiaro di mille parole, alla domanda quasi sottovoce formulata da Mara Venier " E come fai? ", ha risposto " E non lo come faccio, per ora fa molto male ".

L'allusione è chiara: come farà la Perego ad allenarsi quotidianamente per essere pronta all'esizione in puntata davanti a milioni di telespettatori se i tempi di recupero previsti per rimettersi in sesto variano fra i dieci e trenta giorni? Costretta a stare seduta perfettamente dritta per dribblare in parte il dolore, non ne vuole sapere di abbandonare la trasmissione che si è regalata per i suoi 40 anni di carriera in televisione. Al momento, dunque, non ci sono voci di sostituzioni, la Perego stringerà i denti ma bisogna vedere se anche il suo corpo, in caso di forzature in allenamento, le provocherà malessere o meno.