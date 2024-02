Bandiere della Palestina e "stop al genocidio": slogan pro Gaza a Sanremo

"Stop genocidio", "Cessate il fuoco" e bandiere della Palestina al Festival di Sanremo. Succede alla serata conclusiva della 74esima edizione della kermesse della canzone italiana. Dopo che già, in occasione della puntata inaugurale di quest'anno, Dargen D'Amico aveva urlato lo stop ai bombardamenti nella striscia di Gaza dopo avere intonato pubblicamente per la prima volta la sua "Onda alta", il copione si è ripetuto anche nei giorni successivi con altri appelli pacifisti.

Fiorella Mannoia ha citato la frase di Vittorio Arrigoni ("Restiamo umani"), poi è stata la volta della performance sulla Nave Costa Smeralda. Dopo Bob Sinclair e Gigi D'Agostino, reduce da una lunga malattia che lo aveva costretto a fermarsi per quasi tre anni - nell'ultima notte sanremese è toccata all'intrattenimento condotto da Tedua. All'interno dell'imbarcazione che è stata protagonista per tutta questa settimana, il rapper genovese ha intonato il brano "Malamente" dove è incluso anche il verso: " La vostra sicurezza non si trasformi in arroganza ". Proprio mentre il cantante stava interpretando il suo pezzo, tra i numerosi presenti tra il pubblico erano presenti striscioni con scritto "Stop genocidio", "Cessate il fuoco", oltre a qualche bandiera della Palestina. Lo stesso Tedua ha poi concluso la sua canzone facendo i "complimenti a tutti i partecipanti", prima che Amadeus lo salutasse richiamando il collegamento tv sul palco dell'Ariston per presentare Ghali.