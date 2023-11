"Basta con i favoritismi". Dopo gli insulti, ora Augias ritorna subito in Rai

Inutile scomodare aforismi più o meno volgari che spopolano nei meme sui social, ma di certo quella di Corrado Augias non è stata esattamente una bella figura, per utilizzare un eufemismo. Vi ricordate l'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera non più tardi di dieci giorni fa? Lo storico conduttore televisivo aveva dichiarato in quella circostanza che avrebbe lasciato definitivamente la Rai dopo "appena" 63 anni consecutivi perché non si riconosceva più in una televisione pubblica basata su " troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi ". E, per questo motivo, a quasi 89 anni di età, aveva deciso di proseguire il proprio lavoro esclusivamente su La7 con la sua "Torre di Babele" in prima serata. Bene, che cosa è cambiato dal 7 novembre 2023 (e non 1973)? Che Corrado Augias presenterà altre 20 puntate di una trasmissione ancora per la Rai.

Sembrerebbe una barzelletta o una notizia apparsa su Lercio: e invece è proprio così. Per carità, nulla di strano in linea generale: non è sicuramente la prima volta che volti noti televisivi ritornino sui propri passi dopo averne dette di cotte e di crude sull'azienda che avevano deciso di lasciare professionalmente. A memoria d'uomo, tuttavia, non si ricorda un dietrofront così repentino e - in più - senza la manifestazione di pubbliche scuse dell'interessato (o quantomeno di una minima spiegazione a riguardo) nei confronti di un mondo televisivo che gli ha sempre giustamente concesso massima libertà in oltre sei decenni di carriera. Augias fischietta e, a ufficializzare questa clamorosa retromarcia innestata alla velocità della luce, è un comunicato ufficiale di viale Mazzini: " L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha ricevuto Corrado Augias chiedendogli - si legge nella nota - di assicurare la terza edizione del fortunato programma la 'Gioia della musica', nonostante il suo passaggio ad altra emittente ". Il giornalista ha accettato di buon grado la cortese richiesta dell'ad e così si accingerà a " condurre 20 puntate del programma considerando anche il lavoro già svolto dagli autori e gli impegni presi con l'Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai ".