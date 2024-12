Belve, Teo Mammuccari lascia lo studio durante l'intervista. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova stagione di "Belve", la trasmissione di Francesca Fagnani in onda tutti i martedì in prima serata su Rai2, ha regalato un vero e proprio colpo di scena nelle scorse ore. Secondo quanto trapelato dal sito di Davide Maggio Teo Mammuccari avrebbe abbandonato lo studio del programma nel bel mezzo dell'intervista, "irritato" da alcune domande che la padrona di casa gli avrebbe rivolto durante l'incontro.

Cosa è successo in studio

Il blocco delle tre interviste, che andranno in onda martedì 10 dicembre, è stato registrato nelle scorse ore e prevedeva anche la registrazione dell'incontro tra Francesca Fagnani e Teo Mammuccari. Il conduttore aveva accettato l'invito della giornalista a sedersi sullo scomodo sgabello di "Belve", ma nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo simile. Eppure qualcosa durante l'intervista deve essere andato storto a giudicare dalle voci circolate in rete nelle scorse ore. " Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore - visibilmente irritato - ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico" , riferisce il sito.

Chi lo sostituirà

Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, l'improvviso forfait del conduttore avrebbe messo in difficoltà la produzione del programma e Francesca Fagnani che, rimasta "orfana" di un ospite, è stata costretta a correre ai ripari: " Per la conduttrice è una gatta da pelare: lo studio di Belve, infatti, è a disposizione della produzione due soli pomeriggi a settimana e bisogna trovare un nuovo ospite per le registrazioni in programma domani ". Un sostituto, in realtà, sembra essere già stato trovato (i rumor parlano di Tina Cipollari, storica opinionista di "Uomini e Donne") ma la fuga improvvisa di Mammuccari rimane comunque un caso.

I precedenti a Belve

Mai nella storia del format di Rai2 era accaduto che un ospite abbandonasse l'intervista nel bel mezzo delle registrazioni. Solo Elettra Lamborghini e l'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, si erano rifiutati di firmare la liberatoria per la messa in onda dell'intervista e le registrazioni non sono mai state trasmesse.

Da quello che si apprende Teo Mammuccari avrebbe registrato in tutto dieci minuti di intervista, abbandonando poi lo studio quando le domande si sarebbero fatte più scomode. La padrona di casa, Francesca Fagnani, non si è ancora espressa in merito alla vicenda e, al momento, non è chiaro se i dieci minuti di Mammuccari a Belve verranno comunque trasmessi.