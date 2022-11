Bestemmie, Covid e nuovi ingressi: cosa succede al Gf Vip

Non bastava il Covid a decimare (almeno provvisoriamente) il cast del Grande fratello vip. Anche la mannaia della squalifica potrebbe ridurre ulteriormente il numero dei concorrenti nella casa di Cinecittà, dove da oltre due mesi sono reclusi i vipponi. Alfonso Signorini sembra però essere pronto a correre ai ripari, inserendo nel gioco due nuovi personaggi. Ma procediamo con ordine.

Nuovo caso Covid

All'appello - causa positività da Covid - mancano ancora Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. I quattro gieffini sono stati fatti uscire dalla Casa negli scorsi giorni e isolati in attesa di negativizzarsi. A loro si è aggiunta due giorni fa anche Wilma Goich, che ha iniziato a manifestare sintomi del virus, costringendo la produzione a farla uscire dal gioco fino a completa guarigione. Nelle ultime ore, però, la lista dei positivi si è allungata ed è stato costretto a uscire anche Alberto De Pisis.

Due nuovi concorrenti

Per sopperire alle momentanee assenze, ma anche per consentire al reality di creare nuovo interesse nel pubblico, sono pronti a varcare la porta rossa altri due vip. Alfonso Signorini potrebbe farli entrare già nelle prossime settimane appena, cioè, il problema Covid sarà rientrato. I nomi sembrano certi: la showgirl Milena Miconi e la cantante Manuela Villa. La conferma è arrivata dalla pagina social The Pipol Tv, che ha dato per certo l'ingresso delle due donne. Ma un terzo nome potrebbe aggiungersi ai precedenti: quello di Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e donne e fresco di rottura con la storica compagna Francesca Del Taglia.

Squalifica in arrivo?

In tutto questo si è aperto anche un nuovo caso su una presunta bestemmia che Edoardo Donnamaria avrebbe pronunciato nelle scorse ore. Sui social network è iniziato a circolare un video che metterebbe nei guai il gieffino, che nella casa ha iniziato una relazione con l'influencer Antonella Fiordelisi. Edoardo si sarebbe fatto sfuggire un'imprecazione mentre era in giardino con altri concorrenti e al momento la produzione starebbe accertando se ci sono gli estremi per una squalifica immediata dal gioco. E c'è chi è già pronto a dire addio ai Donnalisi.