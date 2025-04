Blasi-Toffanin, frecciatine a Verissimo: "Non sono più la tua migliore amica", "Sei gelosa della Hunziker?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Divertente siparietto fra Ilary Blasi e Silvia Toffanin a Verissimo. Questo pomeriggio la showgirl si è presentata nello studio di Verissimo per concedere un'inervista, parlare di sé e del suo progetto ormai imminente. A partire da domani, lunedì 7 aprile, andrà infatti in onda il nuovo programma The Couple.

Blasi e Toffanin, entrambe conduttrici, sono molto amiche, e nel corso della chiacchierata non sono mancate battute e anche qualche spiritosa frecciatina. Parlando della sua nuova trasmissione, ormai in partenza, la Blasi ha dichiarato: " Sono pronta? Non lo so. Dico sempre che non mi ricordo mai come si fa, poi vado. Sono molto felice di rimettermi in gioco, di affrontare questa avventura. Sai che amo le scommesse, amo fare cose diverse, e questa è l'occasione giusta. Essendo un reality game c'è anche il gioco, io amo giocare, sono rosicona io, la parola perdere non esiste nel mio vocabolario" . The Couple, spiega la Blasi, prevede la partecipazione di otto coppie legate da un quache tipo di rapporto (familiare, amichevole o lavorativo) che nel corso del programma devono dimostrare di essere unite. Solo così potranno conquistare l'astronomico premio di un milione di euro.

Gli anni hanno portato tanti cambiamenti, ha spiegato la Blasi, tuttavia c'è una parte di lei che "rimane la Ilary bambina, spensierata, mi piace conservare quella parte leggera. Quella che sono nella vita lo porto in televisione, non riesco a scindere le due cose. Non mi sono pentita ancora di niente, ma c'è tempo".

Parlando di The Couple, la Toffanin ha trovato il modo di stuzzicare l'amica, chiedendole come si comporta in amicizia. " Sono leale, ma poi come sono me lo dovresti dire te" , è stata la risposta della Blasi. La replica di Silvia Toffanin non si è fatta attendere: "Sei dolce e premurosa. Dopo vent'anni, scavando come si fa con la sabbia quando trovi l'acqua, sono riuscita ad avere un po' di dolcezza. Ma adesso c'è una nuova amicha che ha preso il mio posto nel tuo cuore, ora c'è Michelle Hunziker" .

A riprova di ciò, è stato mandato in onda un video-messaggio con gli auguri della Hunziker per il nuovo programma.