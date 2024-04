Bonolis conduttore del prossimo Sanremo?

Con Amadeus fuori dai giochi, da oggi infatti si rincorrono le indiscrezioni su una sua possibile uscita dalla Rai -il suo contratto scade ad agosto - ed un approdo Discovery come per Fabio Fazio, sono pochi i nomi su cui si concentrano le attenzioni per una possibile conduzione del prossimo Sanremo. Il più quotato tra tutti è sicuramente Paolo Bonolis.

Perché potrebbe farlo

Non è un mistero il suo desiderio di concludere molto presto a carriera, e quale migliore occasione sarebbe una chiusura con il "botto" come la conduzione del Festival. Inoltre è un personaggio, proprio come Amadeus, amatissimo dal pubblico che ne ha già condotta un'edizione di grande successo. Ma al momento le bocche sono cucite e nei corridoi di Via Teulada si "sussurra ma non si dice".

A rivelare qualche particolare in più, ci ha pensato proprio lui, Paolo Bonolis, ospite di Nunzia De Girolamo, nella prima puntata di Ciao Maschio in onda Sabato 13 Aprile su Rai 1.

Le parole di Bonolis

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha provato ad indagare sulle voci che circolano rispetto ad un sua nuova conduzione del Festival di Sanremo: ‘’S e ti proponessero di condurre un nuovo Festival di Sanremo, saresti più scettico o più curioso? ’’

Il conduttore di Avanti un altro ha risposto: ‘’ Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro, credo che mi spettino altre cose. Ma Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia e qualcuno avrà anche voglia di ascoltarmi, si vedrà… ’’, sicuramente non un'ammissione, ma forse un desiderio che potrebbe diventare presto realtà.

Gli altri nomi che si "sussurrano"

Bonolis come dicevamo è uno dei più quotati, ma non il solo, un altro nome che circola è quello di Carlo Conti, già tre volte conduttore del Festival, l’ultima volta nel 2017 insieme a Maria De Filippi. Anche qui ci sono indizi rivelati proprio dal conduttore: " Se me lo chiedessero — o forse me l’hanno già chiesto — mi metterò a tavolino e cercherò di capire se ho le energie e l’orecchio moderno per la scelta delle canzoni e del cast ” ha spiegato in una intervista a Repubblica.