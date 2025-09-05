Botta e risposta fra Adinolfi e Tina Cipollari: ecco cos'è successo

Scontro social fra Mario Adinolfi e Tina Cipollari, dopo che il primo ha espresso il desiderio di unirsi al cast della trasmissione di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista. Le intenzioni del giornalista sono state immediatamente captate dalla Cipollari, volto storico del programma condotto da Maria De Filippi, e fra i due ci sono state scintille.

Tutto è partito da una dichiarazione di Adinolfi, da poco reduce da L'Isola dei famosi. Nel corso di un'intervista, il giornalista ha rivelato di voler contuinuare la sua esperienza in tv, magari proprio nel programma della De Filippi, come opinionista. "Il mio sogno professionale è fare l'opinionista a Uomini e Donne" , sono state le parole dell'ex deputato parlando nel format Casa Lollo. E, ancora: "Vorrei fare Tinì Cansino, vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne, dietro Gianni Sperti".

Parole che hanno provocato la reazione di Tina Cipollari, andata subito a lasciare un commento sotto il video estrapolato dal programma. La storica opinionista di Uomini e Donne è stata lapidaria: " No grazie siamo al completo ". Da qui il botta e risposta, perché Adinolfi non è rimasto in silenzio. Il giornalista ha infatti risposto: " Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti".

Tanto è bastato a dare il via a un vero e proprio scontro social, se si considerano i molti messaggi lasciati sotto al post della Cipollari.

Anche no non lo vogliano come opinionista non toccateci il trio degli opinionisti per mettere lui!

"Ci manca solo lui a Uomini e donne"

"Adorerei se lo facesse!",

", ha sbottato un utente., ha ribadito un altro.ha invece dichiarato un altro internauta.