"Mio nonno picchiava mia nonna, era vero amore": bufera per le parole di Luciano

Il discorso di Luciano Punzo sulla violenza nei rapporti coniugali ha scioccato il web. Le parole del nuovo concorrente del Grande fratello vip hanno innescato una dura polemica sui social network e ora c'è chi chiede provvedimenti contro di lui.

Tutto è nato da una chiacchierata che Luciano stava facendo con Sarah Altobello mentre pulivano la cucina. I due gieffini si sono lanciati in una disquisizione sulla facilità con cui le coppie, oggi, si lasciano senza provare a risolvere i propri problemi, ma semplicemente voltando pagina e scegliendo altri partner. A quel punto Luciano ha detto la sua: " Se si rompono le cose ".

Sarah ha concordato e si è chiesta il motivo di tanta leggerezza e Punzo ha fatto un esempio legato alla sua personale esperienza familiare. " In passato, io vedo la mia bisnonna o mia nonna, l'uomo picchiava la donna ", ha iniziato Luciano ma Sarah lo ha subito ripreso e il gieffino ha raddrizzato il tiro: " No, io non voglio questo, però quello era amore perché alla fine a lei gli stava pure bene. Io son cresciuto con quei valori ".

La polemica sui social

Come era prevedibile, vista l’attenzione che il pubblico ha per ciò che succede nella Casa, le parole di Punzo hanno infiammato la polemica. Molti hanno accusato il concorrente di giustificare la violenza di coppia e le critiche si sono moltiplicate: " Che ignorante, nemmeno si rende conto della gravità di quello che dice. Se questi sono i suoi valori stiamo messi bene", "Assurdo, ma questo da dove arriva dalla Preistoria? La violenza è sempre violenza non è amore", "Qualcuno gli dica che è violenza non amore, spero lo mettano in nomination ".

Qualcuno, però, ha provato a difendere Luciano: " Ha sbagliato esempio, ma non voleva giustificare il bisnonno che picchiava la nonna, era un esempio estremo per dire che, all'epoca, si era disposti a sopportare tutto pur di tenere insieme una famiglia. Per valore intendeva "rimanere uniti" con un esempio sbagliato". Mentre su Twitter un'altra utente ha commentato: "Io voglio pensare che intendesse "quello era amore" perché la nonna non ha lasciato suo nonno nonostante le botte ". Sicuramente la questione sarà affrontata nella prossima diretta per mettere un punto alla vicenda che sta scuotendo il web.