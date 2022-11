Covid al Gf Vip, Patrizia Rossetti esce. Contagiati altri vip: cosa succede nella Casa

Il Covid potrebbe mettere a rischio la programmazione del Grande fratello vip. Il malore accusato da Patrizia Rossetti nelle scorse ore ha portato alla scoperta del primo contagio nella Casa e, a seguire, ulteriori tamponi hanno evidenziato altri vip contagiati. Al momento risultano positivi quattro concorrenti, ma non è escluso che nelle prossime ore il numero dei contagiati aumenti.

Già durante la puntata di giovedì scorso Patrizia aveva lamentato un generale malessere. Nelle ore successive era insorta anche la febbre e alle prime ore di sabato mattina la concorrente aveva lasciato la Casa per sicurezza. " Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato il Grande Fratello Vip. Rientrerà appena possibile ", aveva fatto sapere la produzione attraverso una nota ufficiale diffusa sui social network. Le cause del malanno, però, non erano state rese note almeno fino a poche ore fa, quando i tamponi hanno dato i primi esiti positivi. Patrizia è risultata positiva al Covido dopo un tampone molecolare e subito tutti i concorrenti del reality sono stati sottoposti all’esame, che fino a ora ha portato alla luce altri tre casi: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Le condizioni dei gieffini