"Buon pomeriggio da Bari, in Umbria". La gaffe dell'inviata del Tg2

Lo scivolone è sempre dietro l’angolo: l’epoca dei social network non fa sconti a nessuno. Tutti prima o poi devono fare i conti con gaffe e papere, alcune da niente e altre clamorose. Ebbene, Carlotta Balena ha dovuto fare i conti con queste ultime. L’inviata del Tg2 ha commesso una leggerezza pagata a caro prezzo sul web: in collegamento dalla bellissima Bari, ha confuso la Puglia con l’Umbria. Apriti cielo: pioggia di meme e reazioni ironiche su Twitter e simili.

La gaffe dell’inviata del Tg2

La papera di natura geografica ha avuto luogo nel corso dell’edizione del Tg2 delle 13.30 di martedì 3 gennaio 2023. Uno dei primi collegamenti del nuovo anno, un servizio per accendere i riflettori sulle temperature anomale che stanno riscaldando in particolare le città del Meridione. Carlotta Balena in diretta da Bari fa il suo esordio così: “Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria”.

Nessuna rettifica, nessuna correzione. L’inviata del Tg2 non si è accorta di aver scambiato l’Umbria per la Puglia. L’episodio però non è passato inosservato: il video del lapsus è stato postato su Twitter e nel giro di pochi minuti è diventato virale. Ovviamente non sono mancati commenti ironici e divertenti, la maggior parte senza alcun intento di derisione nei confronti della giornalista.

L’ironia sui social

Ecco una carrellata di commenti comparsi su Twitter nel corso delle ultime ore: “Caro Tg2, sarebbe cortesemente possibile portare il mare anche in Piemonte? Senza per forza trasferire anche Bari, per non offendere gli amici umbri che l'hanno appena acquisita”, “Però c'è da dire che le tavolate durante le feste in Puglia sono così lunghe che ci arrivano in Umbria”, “Già pronto il prossimo servizio del Tg2: una panoramica sulle spiagge cristalline della Valle d’Aosta”.

Carlotta Balena non è sicuramente la prima a dover fare i conti con una papera diventata virale. Pochi giorni fa ha fatto il giro della rete un video del meteo reporter Luca Ciceroni del TGR Molise: l’esperto, non consapevole di essere in diretta, si è dilungato a chiacchierare con il cameraman sulla sua giornata.