"Buttatemi fuori". Lo sfogo esasperato della concorrente del Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi giorni dalla fine del Grande fratello la tensione nella Casa resta alta. Nonostante Shaila Gatta sia stata eliminata, togliendo gran parte delle dinamiche al gioco, tra le quali gli scontri con Helena Prestes, i rancori e la rabbia provati nel corso dei mesi da parte di chi ha sempre tenuto tutto dentro ora sta esplodendo. Mariavittoria Minghetti, che è sempra stata considerata una delle comprimarie dell'edizione, sta emergendo ora e si è fatta notare per una accesa discussione con Zeudi Di Palma e, soprattutto, Chiara Cainelli, anche lei comprimaria, una seconda linea che non ha mai brillato particolarmente nella Casa per dinamiche create.

Zeudi è una dei quattro finalisti, tra i quali ci sono anche Helena, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Mariavittoria sembra soffrire particolarmente questa condizione, tanto da esplodere con veemenza proprio contro Zeudi. " Ora la mando a fare in culo perché è insopportabile ", ha gridato Minghetti verso l'ex Miss Italia. Il motivo dello sfogo è stato l'atteggiamento di Zeudi che, secondo la dottoressa sarebbe di saccenza e presunzione. Vedendo la coinquilina così nervosa, Spolverato le si è avvicinato per chiederle cosa stesse succedendo e a chi si stesse riferendo nella sua invettiva. " Come chi? Lei, Zeudi! Ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco. Sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena. Ma non lo vedi come fa quella tuttologa? Quella sa tutto di tutto. Entra ovunque e ti critica e ti vuole insegnare come si fa qualsiasi cosa. Ma fatti i cavoli tuoi e non rompere agli altri ", è lo sfogo di Mariavittoria con Lorenzo.