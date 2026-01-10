C'è posta per te, Can Yaman ospite della prima puntata dello show di Canale 5

L'arresto di Can Yaman mette in subbuglio la programmazione di Mediaset. Sabato 10 gennaio torna in prima serata "C'è posta per te", il celebre programma dedicato alle storie di persone comuni, condotto da Maria De Filippi e tra gli ospiti (insieme a Raoul Bova) della prima puntata del people show di Canale 5 ci sarà anche l'attore turco.

L'ospitata in tv

La puntata che vede protagonista Can Yaman è stata registrata nelle scorse settimane, quando l'attore turco era al centro dell'attenzione mediatica per il clamoroso successo della serie "Sandokan" e non per i fatti di cronaca, che lo vedono oggi protagonista in negativo. L'arresto di Yaman, scaturito nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul, non dovrebbe andare a inficiare sulla sua presenza in televisione, ma una decisione ufficiale sarà presa nelle prossime ore.

Le mosse sui social

La produzione di C'è posta per te non ha comunicato alcuna variazione sull'ospitata registrata dell'attore turco, ma una decisione definitiva potrebbe arrivare in serata, poco prima della messa in onda della puntata. Se non ci saranno cambiamenti l'attore sarà protagonista di una sorpresa in studio in una delle tante toccanti storie proposte da Maria De Filippi. Intanto i profili social di Yaman rimangono silenziati dopo la notizia del suo arresto e la pagina Instagram della trasmissione di Canale 5 pare abbia disattivato volutamente i commenti sotto al post di lancio della prima puntata, pubblicato nella mattina di sabato 10 gennaio, quando si è diffusa la notizia bomba dell'arresto di Can.

Le precedenti ospitate

Non è la prima volta che Can Yaman partecipa a "C'è posta per te". La sua presenza era stata largamente annunciata a novembre, quando si era diffusa la notizia della sua mancata presenza come ballerino per una notte a "Ballando con le stelle".

Nel 2022 e nel 2023 l'attore turco era stato protagonista di due puntate con una sorpresa speciale e l'di gennaio 2026 sarebbe dovuta essere l'occasione per celebrare il successo della serie "Sandokan", di cui Can è protagonista. Cosa succederà su Canale 5 lo si capirà solo tra poche ore, ma intanto sui social network i fan dell'attore sono in agitazione.