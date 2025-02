Cantanti, ospiti e giuria: ecco come sarà Sanremo 2025

Carlo Conti al teatro Ariston

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziato il conto alla rovescia per il 75esimo festival di Sanremo. Dopo la conduzione quinquennale di Amadeus, lo scettro è tornato nelle mani di Carlo Conti, già padrone di casa al teatro Ariston nel 2003 e poi nel triennio 2015-2017. Sono 12 i co-conduttori che si alterneranno al fianco del mattatore toscano, consapevole di ereditare una gestione di grande successo, che ha portato il Festival a numeri straordinari e a consolidare la kermesse nell'opinione pubblica. L'inizio del festival di Sanremo 2025 è l'11 febbraio e l'ultimo giorno sarà il 15 febbraio, come da tradizione recente, si inizierà il martedì e si andrà avanti fino al sabato. Un totale di 5 serate, ognuna connotata da una specifica caratterizzazione, in attesa della scaletta definitiva con l'ordine di uscita dei cantanti in gara, che verrà estratto nei prossimi giorni.

Prima serata

Martedì 11 febbraio, poco dopo le 20.30, le luci del teatro Ariston si illumineranno per dare il via al 75esimo festival della canzone italiana. Nel corso della serata si esibiranno tutti i 29 artisti "big" in gara (erano 30 ma Emis Killa ha rinunciato) e verranno valutate solamente dalla giuria stampa, tv e web. Nessun televoto è previsto in questa fase e a fine serata verranno indicati i 5 più votati, rigorosamente in ordine sparso. Ad affiancare Carlo Conti in questa serata ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Superospite Jovanotti. Spazio al momento "peace and love" con la cantante israeliana Noa e con la cantante palestinese Mira Awad che canteranno "Imagine". Sul palco a ingresso gratuito di piazza Colombo è prevista l'esibizione di Raf.

Seconda serata

Mercoledì 12 febbraio tornerà sul palco la prima metà dei "big" per un secondo ascolto delle canzoni in gara e la classifica verrà plasmata dal televoto (50%) dalla giuria radio (50%). Anche in questo caso ci sarà la lettura dei cantanti preferiti, sempre senza un ordine di classifica. Si esibiranno anche i giovani, o "Nuove proposte", con un meccanismo di sfide a eliminazione che prevedono la ripartizione dei voti su televoto (34%), stampa (33%) e radio (33%). Ad affiancare Carlo Conti in questa serata ci saranno: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Gli ospiti saranno: Damiano David e Vittoria Puccini. Per gli eventi collaterali, in piazza Colombo ci sarà l'esibizione a ingresso gratuito di BigMama.

Terza serata

Giovedì 13 febbraio si ricalca il sistema della serata precedente, con l'esibizione dell'altra metà di "big" in gara e votazione da parte di televoto (50%) e radio (50%). Si conclude la competizione delle "Nuove proposte" con i cantanti rimasti in gara e suddivisione del peso del voto identico rispetto alla serata precedente: televoto (34%), stampa (33%) e radio (33%). Ad affiancare Conti ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Gli ospiti saranno i Duran Duran e i ragazzi di “Mare fuori 5”. Ci sarà la consegna del premio alla carriera a Iva Zanicchi e sul palco di piazza Colombo è prevista l'esibizione di Ermal Meta.

Quarta serata

Venerdì 14 febbraio è la serata dedicata ai duetti. Tutti e 29 i "big" in gara si esibiranno sul palco accompagnati da un collega con il quale eseguiranno un brano del passato, non necessariamente della tradizione italiana. Tra le novità di quest'anno è stata introdotta la possibilità che gli artisti in gara duettino tra loro. A differenza del passato, la votazione di questa sera affidata a televoto (34%), stampa (33%) e radio (33%) non incide sulla classifica finale ma ci sarà un vincitore di serata. Carlo Conti sarà affiancato da Mahmood e da Geppi Cucciari.

Quinta serata

Sabato 15 febbraio, finale di Sanremo 2025, verrà decretato il vincitore dell'edizione. Tutti i 29 cantanti tornano sul palco per riproporre la propria canzone e la classifica della serata verrà decisa da televoto (34%), stampa (33%) e radio (33%). Il risultato di questo televoto viene sommato a quello delle tre serate precedenti (escludendo quindi quella dei duetti) e viene esposta la classifica dal 6 al 29esimo posto in ordine di preferenza. I primi cinque vengono declamati in ordine casuale e per loro si apre una nuova votazione, con le medesime modalità, per stabilire il vincitore della 75esima edizione.

riceverà un premio alla carriera. Sul palco con Carlo Conti ci saranno. Ospite della serata sarà