Capodanno 2023: gli appuntamenti in tv per chi lo festeggia a casa

Le statistiche parlano di un Capodanno fuori casa per milioni di italiani che, dopo due anni di pandemia, sono pronti a tornare a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in vacanza o nei locali. Ma ci sarà comunque un nutrito numero di italiani che passerà l'ultima cena del 2022 a casa in compagnia di amici e parenti. E allora se non saranno le playlist musicali a tenere compagnia ai commensali, ci penserà la televisione con i programmi di intrattenimento per la notte di San Silvestro. Dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsto per le ore 20:30 a reti unificate, sul piccolo schermo ci sarà l'imbarazzo della scelta per trascorrere la notte più lunga dell'anno comodamente a casa.

Capodanno su Canale 5

Su Canale 5 torna il tradizionale appuntamento con "Capodanno in musica", lo show condotto da Federica Panicucci, che attenderà l'arrivo del 2023 da piazza De Ferrari a Genova. La diretta comincerà alle ore 20.40 e sul palco si esibiranno Patty Pravo, Ivana Spagna, Fausto Leali, i Gemelli Diversi, Anna Tatangelo, The Kolors, Annalisa, Baby K e molti altri artisti. Non mancheranno neppure le esibizioni di ballo di alcuni talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi per uno show che durerà circa sei ore.

Amadeus su Rai Uno

Per la nona volta consecutiva Amadeus condurrà "L'anno che verrà", lo show di Rai Uno che accompagnerà i telespettatori nel nuovo anno a ritmo di musica e comicità dalle ore 21. La serata sarà in diretta da Perugia e vedrà alternarsi sul palco allestito nel centro della cittadina umbra artisti come Noemi, Iva Zanicchi, Donatella Rettore, i Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer, Johnson Righeira, Umberto Tozzi, Raf, Nek e Francesco Renga (che per l'occasione canteranno insieme) e poi ancora Dargen D’Amico, Piero Pelù, Lda, Mr. Rain e i Modà. A rendere più leggero lo show saranno Nino Frassica, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che porteranno sul palco la loro comicità.

Le altre proposte tv per la notte di San Silvestro

Sarà all'insegna delle attrazioni circensi, invece, il Capodanno di Rai Tre, tradizionale appuntamento per chi non ama la musica ma lo spettacolo. Melissa Greta Marchetto presenterà "Il meglio del festival del Circo", che offrirà ai telespettatori il best off della 44esima edizione del festival di Montecarlo con oltre cento artisti provenienti da tutto il mondo. Chi ha in programma una tranquilla serata sul divano senza i classici festeggiamenti, invece, apprezzerà la programmazione dei film: su Rai 2 andrà in onda il film di animazione "Gli aristogatti" mentre su Rete 4 ci sarà "Poliziotto Superpiù" con Terence Hill. Italia Uno trasmetterà il classico "Mrs. Doubtfire" con Robin Williams mentre, sempre in chiaro, su La7 andranno in onda le avventure di "Sherlock: L'abominevole sposa". Per chiudere su Tv8 ci sarà "La famiglia Adams" - il remake del 1991 - e sul Nove "Il Patriota". Un’offerta variegata per tutti i gusti per iniziare il nuovo anno all'insegna dell'intrattenimento.