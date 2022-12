Chi sale, chi scende: la classifica dei personaggi top e flop del 2022

Reality, show, talk ma anche programmi di intrattenimento, talent e fiction. Sono tanti i format che portano sullo schermo piccoli e grandi personaggi, che entrano nel cuore dei telespettatori o finiscono nel dimenticatoio dopo poche comparsate. È la dura legge della tv e i volti noti lo sanno. E siccome a fine anno le classifiche si sa piacciono, ecco chi sono i personaggi che hanno deluso e quelli che hanno incantato il pubblico in questo ultimo anno.

Personaggi al top

Il conduttore della celebre trasmissione per ragazzi degli anni '90 "Bim Bum Bam" era sparito dalla scena, ma grazie alla partecipazione al Grande fratello vip Marco Bellavia ha avuto una nuova occasione per farsi conoscere. Nella Casa il presentatore si è fatto subito apprezzare per la simpatia e la voglia di mettersi in gioco dopo anni trascorsi lontano dalla tv. Ma il brutto episodio di bullismo, di cui è stato vittima nel reality, ha mostrato un lato più profondo e personale di Bellavia, che lo ha avvicinato ancora di più ai telespettatori. Da una brutta pagina di televisione Bellavia ha saputo risorgere come personaggio positivo e empatico in grado di trasmettere messaggi forti e profondi, che il pubblico ha colto e apprezzato.

Dopo la vittoria di Ballando con le stelle Arisa ha vissuto un anno intenso e difficile, nel quale si è messa alla prova come persona e personaggio. La fine della travagliata relazione con il danzatore Vito Coppola l'ha colpita e affondata tanto da farla cambiare anche nel fisico, visibilmente dimagrita. La cantante non ha però mai smesso di mostrarsi con pregi e difetti soprattutto sui social network. È tornata ad Amici di Maria De Filippi dopo un anno di assenza, rimettendosi nuovamente in gioco con i nuovi talenti. Ha affrontato gli hater del web, pubblicando screenshot di offese e insulti social. Ha replicato a chi la accusava di essere troppo buona (" ma non scema ") a Le Iene e ha svelato di essere " una persona che muore e rinasce continuamente " tutto grazie alla forza di volontà.

L'anno d'oro dei Maneskin potrebbe prolungarsi ma intanto, tirando le somme del 2022, la band romana può dire di avere infranto più di un record. Dopo la vittoria all’Eurovision song contest e il cambio di manager, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno conquistato letteralmente il mondo come prima rock band italiana in un tour mondiale con la maggior parte delle date sold out. Poi sono arrivati i premi internazionali (un American music awards, un Billboard Music Awards, un Fonogram Awards, un European music awards e un MTV Video Music Awards), le copertine su riviste di prestigio e le ospitate televisive in America (nello show di Jimmy Fallon). I numeri di ascolto brani e biglietti venduti per i live sono impressionanti e testimoniano come i quattro romani siano diventati un fenomeno globale.

La regina di quest'ultimo anno di televisione è senza ombra di dubbio Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo con il suo garbo, il suo sorriso e la sua empatia ha saputo conquistare il pubblico e anno dopo anno ha dato un volto alla sua trasmissione in onda su Canale 5. Chi pensava che affidarle anche la domenica pomeriggio - con un doppio appuntamento dedicato alle chiacchierate con i volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport - fosse troppo, si è dovuto ricredere. A premiare lo stile di Toffanin non sono solo i dati auditel, ma soprattutto l'apprezzamento dei telespettatori, che amano la bella tv.

Personaggi flop

Il 2022 si annunciava l’anno d’oro per Tommaso Zorzi, da semplice personaggio e concorrente di reality a conduttore. L’enfant prodige uscito vincitore dal Grande fratello vip 2021 era atteso alla prova del nove come condottiero di alcune trasmissioni televisive su Discovery+ ("Questa è la mia casa" e "Tailor Made" oltre al ruolo di giudice in "Drag Race") ma alla fine i dati auditel non lo hanno premiato (su Real Time Tailor Made non è andato oltre l'1,1%). " Chi dice che io faccio un flop pecca di cattiva analisi. La Rete è contenta e faremo altri progetti assieme. Io quando mi rivedo in ‘Tailor Made' mi trovo bravo e mi basta ". Quando l'ego è tutto.

Dopo la fine della relazione con il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, Ambra Angolioni è stata travolta dall'affetto del pubblico. Difficile non empatizzare con la sua storia di fidanzata tradita. Dopo un 2021 da dimenticare, Ambra sembrava pronta a ripartire grazie ai nuovi progetti lavorativi: il ruolo da protagonista nella fiction "Protezione Civile" e la chiamata a X-Factor per sedersi sulla poltrona di giudice. Ma è bastato un contratto d'affitto scaduto a farla precipitare dalle stelle alle stalle. La stima e la fiducia del pubblico si sono trasformate in sdegno, quando è venuta a galla la triste vicenda che la vedeva protagonista dell'occupazione abusiva dell'appartamento di Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore Pazzini. La vicenda è finita su tutti i giornali dopo la denuncia della event planner e oltre agli avvocati è scesa in campo persino Striscia la notizia, che ha omaggiato la Angiolini con un bel tapiro d'Oro. Uno dei tanti.

Memo Remigi poteva essere l'esempio di come l'età non conta quando si tratta di televisione e che l'occasione per tornare alla ribalta è sempre dietro l'angolo. Come, del resto, la buccia di banana sulla quale scivolare. Il cantante aveva attirato le simpatie del pubblico grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle 2021 ed era stato fortemente voluto da Serena Bortone come componente fisso del cast di Oggi è un altro giorno. L'affiatamento con i colleghi, la dedizione e l'entusiasmo sono passati però in secondo piano, quando Remigi si è lasciato cogliere da un raptus ingiustificabile e ha palpato la collega Jessica Morlacchi in diretta tv. Una molestia che gli è costata il posto in Rai, critiche, polemiche e non pochi strascichi. Quelli rimarranno a lungo.

Se c’è uno sconfitto nel divorzio più chiacchierato dell’anno quello è Francesco Totti. E non parliamo di disfatte giudiziarie. Dopo l’annuncio dell’addio a Ilary, l’ex capitano della Roma aveva scelto di mantenere un basso profilo nel nome della riservatezza e della serenità dei figli. Aveva trascorso l’estate lontano dai clamori e aveva assistito a distanza a ciò che si consumava su siti, quotidiani e riviste: puro gossip. Poi ha scelto di giocarsi le simpatie conquistate rilasciando una disastrosa intervista al Corriere, nella quale ha ammesso di avere tradito Ilary (ma di non essere stato il primo) e ha accusato l’ex moglie di furto (dei fantomatici Rolex). Ma non era meglio rimanere in silenzio?