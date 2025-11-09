Carolyn Smith: "Ieri sera stavo malissimo, ma la danza mi fa andare avanti"

" La danza mi tiene in vita ". Con queste parole Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, si è raccontata a Da noi… a ruota libera, ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Durante l’intervista, la coreografa e ballerina ha ripercorso la sua lunga esperienza nel programma di Milly Carlucci e ha parlato apertamente della sua battaglia contro la malattia, con la sincerità e la grinta che da sempre la contraddistinguono.

"La mia vita è tutta un ballo"

" Sono diciotto anni che faccio Ballando e ogni volta vedo i vip entrare in un modo ed uscire completamente diversi " ha raccontato Smith. " Ho iniziato le gare a 15 anni: la mia vita è tutta un ballo ".

Riguardo al ruolo di giudice, Carolyn ha aggiunto: " Il giudizio è sempre una lezione: bisogna ascoltare e mettere in pratica i consigli. Mi piacerebbe vedere Gassmann e Pandolfi a Ballando. Tutti i concorrenti stanno facendo un percorso meraviglioso e piano piano si vedono i progressi. So quanto impegno ci vuole, anche solo per un movimento di braccia. Cerco di aiutarli il più possibile. Difenderò sempre il ballo e quella pista ".

"Affronto la malattia col sorriso"

Parlando della sua malattia, la Smith ha ricordato i momenti più difficili del suo percorso: " Ballando e la mia storia personale si sono intrecciati spesso. Affronto la malattia con il sorriso. Ricordo quando mi sono tolta il turbante in diretta: l’ho fatto per mio padre. Ho combattuto tanto, e non sapevo che in Italia fosse quasi un tabù parlare di malattie in tv. Da allora sono diventata la voce di tante persone che avevano paura di esporsi ".

"La danza mi tiene in vita"

Un messaggio di forza e solidarietà arriva anche dal suo impegno nella sensibilizzazione: " Sono ancora qui a lottare. È importante sostenere la ricerca contro il cancro e fare appello anche sui social. Bisogna sempre cercare la soluzione e il lato positivo. Ieri sera, a causa della radioterapia, ero molto stanca, ma la disciplina che mi ha insegnato la danza è ciò che mi fa andare avanti" .

Un legame con la famiglia reale inglese