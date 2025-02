"Cash", chi è la persona citata da Kekko dei Modà dal palco di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Per tutte le tre volte in cui si è esibito in questo Sanremo 2025, Francesco Silvestre (in arte Kekko), frontman dei Modà ha sempre esclamato il nome "Cash" poco prima dell'inizio della canzone con la quale il gruppo musicale si è presentata in gara, ovvero "Non ti dimentico". Non è un caso questa parola venga richiamata spesso da parte della band pop rock italiana la cui carriera è iniziata a Milano nel 2002: è successo anche nell'ultima serata sanremese. Infatti, dietro questa scelta di Kekko, esiste un motivo molto preciso.

L'artista lombardo, che compirà 46 anni il prossimo lunedì, ha voluto rendere chiaro sul palcoscenico del teatro Ariston che il brano dei Modà è dedicato un loro amico scomparso due anni fa, dedicandogli così l'esibizione della canzone. Quest'ultima, del resto, era stata scritta inizialmente proprio per lui: dopo di che, in realtà, si è trasformata una canzone d'amore e "Cash" ha preso il titolo di un'altra composizione musicale anch'essa presente sempre nel loro nuovo album "8 canzoni". La storia di questo ragazzo citato più volte in questa 75esima edizione del Festival di Sanremo è particolarmente commovente.

Nel 2018 Kekko aveva pubblicato un romanzo intitolato proprio "Cash: Storia di un campione", ispirata alla vera storia di un amico d'infanzia di Kekko: Vito Cascella. Nel libro il protagonista è un uomo di origini pugliesi, nato a Cerignola (provincia di Foggia) ma trasferitosi ancora molto giovane nella periferia di Milano con la sua famiglia. Qua diventa adolescente e poi adulto. Durante un'estate come le altre, Cash si reca in Riviera romagnola assieme alla fidanzate per le solite due settimane di vacanza. Ma è proprio là che, improvvisamente, cambia tutto. Il suo mondo si ribalta e comincia una girandola di esperienze che lo porteranno, tra alti e bassi, a cercare fortuna fin negli Stati Uniti. Partito per gli Usa a caccia di soldi e stabilità economica, finirà per trovare ben altro: lo sport e la celebrità.

Nell'agosto 2023 Cascella, diventanto nel frattempo assistente dei Modà, morì vittima di un incidente a Cernusco sul Naviglio. Subito dopo Francesco Silvestre affidò ai social network un pensiero carico di dolore e di affetto per l'amico a cui era legatissimo: " Ti ho fatto una promessa... non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash ".

Quella promessa a cui un anno e mezzo fa Silvestre faceva riferimento è la realizzazione di un film con Cash come protagonista: pellicola che sette anni fa non vide la luce nonostante Kekko avesse trovato gli attori (Francesco Scianna e Luca Zingaretti), la colonna sonora e un direttore della fotografia (Daniele Ciprì) che poteva coadiuvarlo come regista. All'epoca non ci fu niente da fare perché non si trovò l'intesa sulla distrubuzione. Chissà se a breve le cose potranno cambiare e se lapotrà essere mantenuta.